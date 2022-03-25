NBA／保羅回歸 布克狂飆49分 太陽碎金塊奪60勝

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在缺席14場比賽後，保羅（Chris Paul）總算在24日客場對金塊的比賽中回歸，他上場30分鐘，10投6中拿下17分13助攻5籃板，而布克（Devin Booker）受此激勵，在這場比賽中更是火力全開，狂轟賽季新高49分，太陽憑藉第四節的強勢表現，一口氣擊垮金塊防線，以140：130贏得7連勝。

太陽戰績來到60勝14敗，提前鎖定聯盟第一席次，將享有季後賽 全部主場優勢；這是太陽隊史第4次單季拿到至少60勝，也是2006-07年以來的最佳表現；太陽距離隊史最佳紀錄62勝僅差2場，以球隊的近況，有望繼續推高單季勝場紀錄。

布克此役25投16中，包括17罰15中，飆進49分10助攻4籃板3抄截，他在第三節豪取19分，是太陽能夠追回比分的關鍵。值得一提的是，5年前的今天，布克在對塞爾蒂克一戰中狂攻70分，寫下史上最年輕紀錄。

作客的太陽在前三節可說是面臨苦戰，第三節更一度落後9分，然而逆境中的韌性正是太陽本季能夠戰績獨走的重要因素。布克先是在第三節結束前3分鐘獨拿10分，幫助球隊殺出12比3的攻勢，一舉追上比分。

延續這股氣勢，布里吉斯（Mikal Bridges）第四節攻下15分，保羅和布克各拿6分，太陽後來居上逐漸擴大比分差距，約柯奇雖然在這一節拿下11分，但在攻守節奏都被掌控的情況下，還是遺憾吞下近4戰的第3敗。

太陽先發5人得分均達雙位數。布里吉斯貢獻22分，艾頓（Deandre Ayton）16分7籃板，克勞德（Jae Crowder）12分6籃板；替補的佩恩（Cameron Payne）和克雷格（Torrey Craig）各拿到9分、8分。

這場比賽太陽團隊命中率高達60.5%，三分球27投13中也逼近5成命中率，在攻守兩端數據表現上都壓過對手。

約柯奇10投9中高效率拿到28分6籃板6助攻3抄截，但也發生多達8次失誤；葛登（Aaron Gordon）21分6籃板，海蘭德（Bones Hyland）23分；巴頓（Will Barton）17分8助攻5籃板，莫里斯（Monte Morris）15分，格林（Jeff Green）11分，卡森斯（DeMarcus Cousins）10分6籃板3助攻。