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NBA／紐約防疫鬆綁 厄文終於可主場上陣

體育新聞組／綜合報導
厄文終於可以在主場出賽。（路透）
厄文終於可以在主場出賽。（路透）

紐約市亞當斯（Eric Adams）正式取消對室內外場館表演者和運動員的疫苗強制接種要求，允許籃網隊的厄文（Kyrie Irving）和其他一些未接種疫苗的運動員重返主場比賽。

他在新聞發布會中指出：「這是將紐約市重新置於公平競爭環境的作法。」「當這些表演者或球員為紐約主場生活和比賽時，卻接受不同的待遇，這是無法接受的。」

厄文過去4戰有3場得分超過40分，包括對魔術猛轟60分，對黃蜂攻下50分，這4戰場均得分飆高到43.8分，投籃命中率61.7%，三分命中率60.9%，真實命中率80%，狀態相當火燙。

亞當斯的決定也是在MLB新球季開幕日之前作出，為大都會隊和洋基隊未接種疫苗的球員上場掃清了障礙。

亞當斯說，強制接種疫苗讓紐約球隊處於不利競爭狀態，專家一再建議不要立即改變它，因為傳染率太高。但現在紐約市的傳播率已低得多，讓他作出例外決定。

亞當斯也指出，並未考慮重新雇用因不遵守最初疫苗規定而被解雇的勞工，「他們在被雇用時就了解必須接種疫苗。」「他們明白這一點，但決定不遵守。所以現在我們不會收回成命。」

疫苗 亞當斯 紐約市

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