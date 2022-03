NBA／東區龍頭熱火爆冷輸勇士釀口角 羅瑞：大家太想贏

柯瑞 (Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)與格林(Draymond Green)全數缺陣情況下,勇士 23日竟爆冷以118:104戰勝東區龍頭熱火,而比賽過程中,巴特勒(Jimmy Butler)與教頭跟陣中老將發生爭執也在網路廣傳。

在一次暫停中,巴特勒看似卯上教頭史波史特拉(Erik Spoelstra)與老大哥海斯倫(Udonis Haslem),三者都被旁人拉開才避免進一步衝突。而羅瑞(Kyle Lowry)賽後談到這事表示:「老實說這沒什麼,就是大家太想贏球,這不會有後續影響。」

Jimmy Butler and Coach Spoelstra get heated on the sidelines 😳



(via @NBCSWarriors)

pic.twitter.com/cOpSTjcuS3