NBA／東區龍頭熱火爆冷輸勇士釀口角 羅瑞：大家太想贏

熱火爆冷輸主力全休的勇士，巴特勒與教頭跟陣中老將海斯倫發生爭執也在網路廣傳。(影片截圖)

柯瑞 （Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）全數缺陣情況下，勇士 23日竟爆冷以118：104戰勝東區龍頭熱火，而比賽過程中，巴特勒（Jimmy Butler）與教頭跟陣中老將發生爭執也在網路廣傳。

在一次暫停中，巴特勒看似卯上教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）與老大哥海斯倫（Udonis Haslem），三者都被旁人拉開才避免進一步衝突。而羅瑞（Kyle Lowry）賽後談到這事表示：「老實說這沒什麼，就是大家太想贏球，這不會有後續影響。」

Jimmy Butler and Coach Spoelstra get heated on the sidelines 😳



(via @NBCSWarriors)

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Udonis Haslem and Jimmy Butler beefing?!! THIS LEAGUE pic.twitter.com/FrtZk7TmAN — Barstool Sports (@barstoolsports) March 24, 2022

當事人之一的史波史特拉則以正面態度看待此衝突，「當賽季中出現這樣時刻，你能藉此來激發自己，讓球隊更加團結一心戰勝挫折與失望。當然你也可能朝另一個方向走，但我不認為我們球隊會這樣」，熱火輸球後仍居東區首位，但與塞爾蒂克跟公鹿只差1.5場。