NBA／籃網雙星合砍78分無用 灰熊缺莫蘭特照贏

在莫蘭特缺席期間，灰熊17場比賽贏得15勝，展現了籃網最想要的團隊深度戰力。（路透）

前一場飆進60分的厄文 （Kyrie Irving），在隔了10天後再度出賽又是27投15中包括6記三分球在內，狂轟43分8助攻，杜蘭特（Kevin Durant）也補上35分11籃板8助攻2抄截2阻攻的全方位數據，但雙星的強力發揮面對沒有莫蘭特（Ja Morant）的灰熊仍是一籌莫展，以120：132落敗。籃網本季和灰熊交手兩次慘遭橫掃，且輸分合計達到26分。

灰熊再次展現陣容深度，貝恩（Desmond Bane）拿下23分5助攻4籃板，梅爾頓（De'Anthony Melton）同樣進帳23分，布魯克斯（Dillon Brooks）21分；瓊斯（Tyus Jones）16分10助攻，克拉克（Brandon Clarke）14分10籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）13分5籃板4阻攻，亞當斯 （Steven Adams）7分11籃板。

在莫蘭特缺席期間，灰熊17場比賽贏得15勝。至於灰熊則是拿到本季第50勝，這是球隊自2014-15年以來再度拿到50勝，隊史累積第5次。灰熊還剩下10場比賽，有機會挑戰隊史最多56勝紀錄。

灰熊上半場就豪取76分，領先籃網14分；不過籃網靠著雙星在第三節合砍25分，單節攻下42分，從而取得超前。然而第四節球隊面臨熄火狀態，而灰熊也在克拉克和貝恩合拿19分的帶動下，一度拉開14分差。

除了杜蘭特和厄文的飆分外，佐蒙德（Andre Drummond）得到15分5籃板，布朗（Bruce Brown）13分7籃板4阻攻。