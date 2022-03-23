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NBA／決勝關頭奉送魔術菜鳥3罰 勇士苦吞3連敗

體育新聞組／綜合報導
勇士此役首節堪稱是災難開局，雖然一度反超領先14分，但最後還是落敗。(美聯社)
勇士此役首節堪稱是災難開局，雖然一度反超領先14分，但最後還是落敗。(美聯社)

前一場比賽最後關頭輸在馬刺小將強森（Keldon Johnson）神來一筆的打板補籃，勇士22日儘管克服了雙位數落後還是難逃惜敗結局，倒數時刻送給魔術菜鳥華格納（Franz Wagner）三罰機會，終場就以90比94苦吞3連敗。

影音來源：YouTube

勇士此役首節堪稱是災難開局，命中率不到3成，全隊打完上半場僅獲38分。好不容易等到第3節終見起色，波爾（Jordan Poole）獨攬12分打開僵局，且魔術自己也手感冰冷，讓勇士吹起反攻號角，不但一舉反超還把領先擴大至14分。

沒想到戰局並未翻轉，因為勇士自己決勝節又失準星，與魔術陷纏鬥。最後1分06秒，維金斯（Andrew Wiggins）三分命中，卻很快被班霸（Mo Bamba）回以顏色，湯普森（Klay Thompson）更對出手三分的華格納犯規，斷送反撲機會。

數據上，魔術以卡特（Wendell Carter Jr.）獲19分居首，華格納則有18分進帳，安東尼（Cole Anthony）另添14分；勇士以波爾獲26分為佳，湯普森挹注15分，波特（Otto Porter Jr.）也有14分、15籃板演出。

勇士 波特 5G

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