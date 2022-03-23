我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

NBA／先禮後兵…杜蘭特誇讚莫蘭特是準名人堂成員

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特(右)看好莫蘭特，認為他具備成為名人堂準成員的條件。(Getty Images)
杜蘭特(右)看好莫蘭特，認為他具備成為名人堂準成員的條件。(Getty Images)

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）未來進入籃球名人堂只是時間早晚的事情，他眼中的灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）也具備成為名人堂準成員的條件。籃網日前以114：106擊敗爵士，下戰對手就是灰熊；此役攻下37分的杜蘭特，提到下戰對手就特別點名年僅22歲的莫蘭特，他表示莫蘭特已經展現出許多傑出球員的特質。

「我覺得他是綜合型的選手，我認為最優秀的球員要能在任何時刻轉換成任何人，我覺得莫蘭特就是如此，當他上場，我可以看到3到4個名人堂成員的身影，從艾佛森（Allen Iverson）到像喬丹（Michael Jordan）的上籃，又或是像衛斯特布魯克（Russell Westbrook）或羅斯（Derrick Rose）」，杜蘭特說。

杜蘭特補充說，下戰就要面對灰熊，他不想稱讚對手太多，「但我相信天空才是他的極限，他前途光明，他讓所有人都更好，甚至對手也是，這是你所追求的比賽水準，所以我很期待這場比賽。」灰熊目前戰績高居西區第2，杜蘭特表示，不意外莫蘭特能率隊打出如此成功的球季，且灰熊還有許多年輕好手和有經驗的老將，創造出很好的化學效應。

喬丹

上一則

MLB／春訓亮點…大谷新魔球「進化了」 達比修3局飆6K

下一則

NBA／決勝關頭奉送魔術菜鳥3罰 勇士苦吞3連敗

延伸閱讀

NBA／交手前先誇獎 杜蘭特讚莫蘭特「準名人堂成員」

NBA／交手前先誇獎 杜蘭特讚莫蘭特「準名人堂成員」
NBA／杜蘭特轟37分準大三元 籃網力退爵士近7戰奪6勝

NBA／杜蘭特轟37分準大三元 籃網力退爵士近7戰奪6勝
NBA／杜蘭特收2.5萬元罰款 砍38分率籃網逆轉勝

NBA／杜蘭特收2.5萬元罰款 砍38分率籃網逆轉勝
NBA／主場「解放厄文」 杜蘭特、詹皇聲援

NBA／主場「解放厄文」 杜蘭特、詹皇聲援

熱門新聞

谷愛凌曬出和成龍的合照。（取材自在Instagram）

谷愛凌合影成龍 練拳擊要進軍電影圈？

2022-03-16 19:21
蘇炳添在東京奧運100米半決賽上，跑出了9秒83的成績。（新華社）

倫奧、東奧田徑項目 中國1天內「遞補」奪下4面牌

2022-03-21 19:57
烏克蘭頭號網球明星斯塔霍斯基身著迷彩軍服，手持卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍，腰帶上掛著手槍，在基輔的獨立廣場巡邏。Getty Images

烏克蘭球星換拿步槍 志願參軍保家衛國

2022-03-17 13:02
俄羅斯體操選手庫利亞克上頒獎台時，胸前貼上力挺戰爭的「Z」字樣引發公憤。(取材自推特)

俄體操小將胸前貼「Z」字惹眾怒 恐被禁賽1年

2022-03-21 21:38

NBA／害柯瑞扭傷 史馬特問心無愧 格林幫腔：撲球不髒

2022-03-19 08:43
台灣旅美小將馬建豪(14號)成為台灣史上第一位登上NCAA三月瘋的球員。(Getty Images)

NCAA／台灣第1人 20歲小將代表喬治亞州大出賽

2022-03-18 00:04

超人氣

更多 >
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海
東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速