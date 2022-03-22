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NBA／交手前先誇獎 杜蘭特讚莫蘭特「準名人堂成員」

記者曾思儒／即時報導
籃網隊球星杜蘭特。（路透）
籃網隊球星杜蘭特。（路透）

籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）未來進入籃球名人堂只是時間早晚的事情，他眼中的灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）也具備成為名人堂準成員的條件。

籃網21日以114：106擊敗爵士隊，下戰對手就是灰熊；今天攻下37分的杜蘭特，提到下戰對手就特別點名年僅22歲的莫蘭特，他表示莫蘭特已經展現出許多傑出球員的特質。

「我覺得他是綜合型的選手，我認為最優秀的球員要能在任何時刻轉換成任何人，我覺得莫蘭特就是如此，當他上場，我可以看到3到4個名人堂成員的身影，從艾佛森（Allen Iverson）到像喬丹（Michael Jordan）的上籃，又或是像衛斯特布魯克（Russell] Westbrook）或羅斯（Derrick Rose）。」杜蘭特說。

杜蘭特補充說，下戰就要面對灰熊，他不想稱讚對手太多，「但我相信天空才是他的極限，他前途光明，他讓所有人都更好，甚至對手也是，這是你所追求的比賽水準，所以我很期待這場比賽。」

灰熊目前戰績高居西區第2，杜蘭特表示，不意外莫蘭特能率隊打出如此成功的球季，且灰熊還有許多年輕好手和有經驗的老將，創造出很好的化學效應。

喬丹

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