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NBA／打老東家不手軟 詹姆斯38分大三元 湖人逆轉騎士

體育新聞組／綜合報導

體育新聞組／綜合報導

詹姆斯（LeBron James）18日與19日連續出賽，且首戰對暴龍加班到延長，外媒就推測只差20分就超前「郵差」馬龍（Karl Malone）的他21日會不會輪休，等到作客克里夫蘭再破紀錄；但此事雖未發生，詹皇21日返鄉表現同樣優異，還在老隊友洛夫（Kevin Love）面前上演了一次暴力灌籃，順利帶領湖人以131：120擊敗騎士。

來源：聯合影音網

前場對巫師攻38分，可惜湖人守不住領先，末節崩盤丟掉勝利。此役對騎士，詹姆斯再度繳出強勢成績，以38分、12助攻與11籃板勇奪大三元，湖人也克服全場最大14分落後，第4節猛拉尾盤，這次沒讓詹姆斯努力白費，順利摘勝。

騎士原本帶著1分領先進入決勝節，但過多失誤加上限制不住詹姆斯發揮，且湖人還有奇兵強森殺出（Stanley Johnson），單節獨攬12分，難挽敗局。

數據上，湖人除詹姆斯，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也表現亮眼，貢獻20分、11助攻，奧古斯丁（D.J. Augustin）也進帳20分，三分更6投全中。；騎士以葛蘭德（Darius Garland）獲29分、16助攻為佳。

詹姆士曾兩度效力騎士，在這裡打了11季，更在2016年帶領騎士拿到史上唯一的冠軍；本季湖人戰績不佳，一度外傳詹姆士希望能重回騎士。

不過，詹姆士此役對上老東家毫不手軟，以投29中17高命中率拿38分，還拿下本季第6次大三元，而在第2節他切入禁區時，不管老隊友洛夫手擋在前面，硬是在洛夫頭上來了記暴力戰斧扣籃，賽後詹姆士自己說不喜歡「顏扣 」洛夫，他特別向洛夫道歉。

湖人

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