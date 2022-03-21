我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

NBA／哈登、安比德末節火力停滯 暴龍咬傷七六人

記者蔡佳霖／綜合報導
席亞康（左）攻下26分10籃板率暴龍擊退七六人。 （左）
席亞康（左）攻下26分10籃板率暴龍擊退七六人。 （左）

針對費城雙星，暴龍總教練諾斯（Nick Nurse）賽前曾表示：「要防守安比德（Joel Embiid）和哈登（James Harden）我們有太多的事情要做。一般比賽只需要針對一位特定球員制定計畫就好，但七六人情況不同，這也是他們會這麼難對付的原因。」而從比賽結果來看，暴龍確實是做到教練要求的防守表現。

安比德和哈登在第四節最後4分鐘多次進攻未果，兩人完全沒有分數進帳，七六人在進攻幾乎停滯的情況下，無力反擊，在主場以88：93遭暴龍逆轉。暴龍取得客場6連勝。

七六人此役在籃板球方面以40：56大幅落後暴龍，且在第四節還出現多達7次失誤。整個第四節，暴龍將七六人命中率壓在28.6%，三分球也僅6投1中，只讓對方得到14分。

范弗利特（Fred VanVleet）因傷再度缺席，席亞康（Pascal Siakam）攻下26分10籃板5助攻，阿丘瓦（Precious Achiuwa）21分9籃板，巴恩斯（Scottie Barnes）13分6籃板4助攻；替補的布徹（Chris Boucher）則有12分14籃板的貢獻。

七六人第三節讓暴龍只拿到12分，趁勢超前比分，三節打完取得5分領先；雙方之後一路僵持，哈登最後時刻不僅兩罰失手，上籃也未中，安比德也出現失誤，導致球隊始終難以壓過分差。

馬克西（Tyrese Maxey）剩下8.5秒切入灌進兩分，隨後巴恩斯（Scottie Barnes）兩罰未進，給了七六人逆襲的可能性；然而哈登突破時用手肘架開防守者，被吹了惡意犯規，也直接斷送了追平比分的機會。

「我們試圖讓他在禁區變得困難。」諾斯賽後談到對哈登的防守。

尋求保住得分王的安比德，此役手感欠佳20投6中只得到21分，外加13籃板；哈登拿到17分9籃板8助攻，出現6次失誤，馬克西19分。

哈登表示：「我必須要表現更好才行，就是這樣。我會做到的。」

總教練瑞佛斯（Doc Rivers）則說：「我們被狠狠痛打了，這就是我要說的全部。」

費城

上一則

NBA／強森最後0.3秒致勝球 馬刺客場氣走勇士

下一則

場邊人語／逆轉受創 貝勒下莊

延伸閱讀

NBA／安比德、哈登合砍56分 76人主場斷獨行俠3連勝

NBA／安比德、哈登合砍56分 76人主場斷獨行俠3連勝
NBA／哈登蜜月期結束…76人第3節當機 末節逆襲騎士

NBA／哈登蜜月期結束…76人第3節當機 末節逆襲騎士
NBA／哈登回歸 安比德飆43分橫掃公牛

NBA／哈登回歸 安比德飆43分橫掃公牛
NBA／哈登神助攻 馬克西飆33分 76人追分逆轉騎士

NBA／哈登神助攻 馬克西飆33分 76人追分逆轉騎士

熱門新聞

谷愛凌曬出和成龍的合照。（取材自在Instagram）

谷愛凌合影成龍 練拳擊要進軍電影圈？

2022-03-16 19:21
中美混血滑雪女將谷愛凌正式解除隔離後首次現身北京，參加活動。（取材自微博）

谷愛凌解隔離跑慈善 秀金牌給孩子看「沒事，傳過去吧」

2022-03-14 01:55
烏克蘭冬季帕奧代表隊。(美聯社)

北京冬季帕運閉幕 中國烏克蘭分居獎牌榜前二

2022-03-13 12:58
烏克蘭頭號網球明星斯塔霍斯基身著迷彩軍服，手持卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍，腰帶上掛著手槍，在基輔的獨立廣場巡邏。Getty Images

烏克蘭球星換拿步槍 志願參軍保家衛國

2022-03-17 13:02
湯姆戴利被譽為英國「跳水王子」。（歐新社資料照片）

英國「跳水王子」下體大曝光 跑趴玩太嗨被當眾脫內褲

2022-03-12 16:47
遭球迷罵「爛透了」，大坂直美直接在比賽中落淚。 路透

印地安泉網賽／被黑粉罵「爛透了」 大坂直美淚灑球場

2022-03-14 02:50

超人氣

更多 >
烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國
紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧
否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情

否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情
中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍

中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍
阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金