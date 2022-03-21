NBA／哈登、安比德末節火力停滯 暴龍咬傷七六人

席亞康（左）攻下26分10籃板率暴龍擊退七六人。 （左）

針對費城 雙星，暴龍總教練諾斯（Nick Nurse）賽前曾表示：「要防守安比德（Joel Embiid）和哈登（James Harden）我們有太多的事情要做。一般比賽只需要針對一位特定球員制定計畫就好，但七六人情況不同，這也是他們會這麼難對付的原因。」而從比賽結果來看，暴龍確實是做到教練要求的防守表現。

安比德和哈登在第四節最後4分鐘多次進攻未果，兩人完全沒有分數進帳，七六人在進攻幾乎停滯的情況下，無力反擊，在主場以88：93遭暴龍逆轉。暴龍取得客場6連勝。

七六人此役在籃板球方面以40：56大幅落後暴龍，且在第四節還出現多達7次失誤。整個第四節，暴龍將七六人命中率壓在28.6%，三分球也僅6投1中，只讓對方得到14分。

范弗利特（Fred VanVleet）因傷再度缺席，席亞康（Pascal Siakam）攻下26分10籃板5助攻，阿丘瓦（Precious Achiuwa）21分9籃板，巴恩斯（Scottie Barnes）13分6籃板4助攻；替補的布徹（Chris Boucher）則有12分14籃板的貢獻。

七六人第三節讓暴龍只拿到12分，趁勢超前比分，三節打完取得5分領先；雙方之後一路僵持，哈登最後時刻不僅兩罰失手，上籃也未中，安比德也出現失誤，導致球隊始終難以壓過分差。

馬克西（Tyrese Maxey）剩下8.5秒切入灌進兩分，隨後巴恩斯（Scottie Barnes）兩罰未進，給了七六人逆襲的可能性；然而哈登突破時用手肘架開防守者，被吹了惡意犯規，也直接斷送了追平比分的機會。

「我們試圖讓他在禁區變得困難。」諾斯賽後談到對哈登的防守。

尋求保住得分王的安比德，此役手感欠佳20投6中只得到21分，外加13籃板；哈登拿到17分9籃板8助攻，出現6次失誤，馬克西19分。

哈登表示：「我必須要表現更好才行，就是這樣。我會做到的。」

總教練瑞佛斯（Doc Rivers）則說：「我們被狠狠痛打了，這就是我要說的全部。」