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NBA／強森最後0.3秒致勝球 馬刺客場氣走勇士

記者蔡佳霖／綜合報導
馬刺和勇士一路周旋到最後時刻，強森在剩下0.3秒撿到進攻籃板，順勢把球放進籃框。（Getty Images）
馬刺和勇士一路周旋到最後時刻，強森在剩下0.3秒撿到進攻籃板，順勢把球放進籃框。（Getty Images）

馬刺勇士一路周旋到最後時刻，強森（Keldon Johnson）在剩下0.3秒撿到進攻籃板，順勢把球放進籃框。馬刺就靠這一球在客場以110：108氣走勇士。

這是勇士在柯瑞（Stephen Curry）膝傷缺席後的首場比賽，第一節就讓馬刺轟進36分，陷入14分落後局面；但湯普森（Klay Thompson）和波爾（Jordan Poole）持續貢獻，兩人在二、三節一共拿29分，帶動勇士三節打完取得1分超前。

理查森（Josh Richardson）第四節手感發燙，個人獨拿13分，帶動馬刺一度領先9分；波爾隨即回敬7分，加上維金斯和庫明加（Jonathan Kuminga）先後貢獻6分，勇士再度超前。理查森飆進三分球，波爾上籃又追平比分。

之後雙方無功而返，終場前讀秒階段，維金斯先是罰進第1球，第2罰未中，裁判響哨吹魯尼（Kevon Looney）犯規，伯爾特（Jakob Poeltl）也是命中第1球，而在第2球沒進時，雙方爭搶球卻落到強森手上，讓他放進致勝分。

理查森替補上場12投8中，攻下全隊最高25分，墨瑞（Dejounte Murray）19分8助攻6籃板，不過24投僅8中；致勝功臣強森得到14分7籃板5助攻，瓦賽爾（Devin Vassell）12分6籃板3抄截，伯爾特7分14籃板。

勇士吞下2連敗，與灰熊差距擴大到1.5場，目前也僅領先第4名的爵士2場勝差。至於馬刺目前和鵜鶘、湖人還有2.5場勝差，想搶進附加賽仍有一定難度。

波爾21投11中得到28分5籃板3助攻，湯普森命中6記三分球，拿到24分；維金斯16分8籃板2抄截，波特（Otto Porter Jr.）16分16籃板。格林（Draymond Green）比賽中被吹兩次技術犯規，遭驅逐出場，他得到4分6籃板5助攻。

勇士 馬刺 柯瑞

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