NBA／挑戰賈霸得分王 詹皇：順其自然

詹姆斯（中）正式超越馬龍，向歷史得分王衝擊。（Getty Images）

從新秀年開始就維持穩定得分效率的詹姆斯（LeBron James），生涯沒有遇過重大傷病成了他挑戰紀錄的最大本錢，而在37歲的年齡，詹姆斯生涯總得分達到36947分，正式超越「郵差」馬龍（Karl Malone），躍居史上第2。

值得一提的是，詹姆斯僅用了1363場比賽就挺進到史上第2名席次，比馬龍足足快了113場之多，即使跟當初的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）相比，也是快了73場。以這速率來推算，詹姆斯將會在2022-23年賽季加冕聯盟歷史得分王。

「這是我的榮耀，也是我的家鄉和親友的榮耀。我打球就是為了他們，為了我的家人朋友，為了我的家鄉，以及所有陪伴我走上這段旅程的人。」詹姆斯談到得分里程碑對他的意義。

對於還差1440分就能追上賈霸得分紀錄，詹姆斯表示自己不會太過放在心上。「這些年來我就是以我的方式打球，這些事情都是順其自然發生。我期盼在生涯某個階段達成那個成就，但在那一刻來臨前，我基本上不會去想太多。」

隊友衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和安東尼（Carmelo Anthony）也對詹姆斯的得分紀錄感到不可思議。

「對於詹姆斯在歷史得分榜上不斷攀升，我感到很敬畏。我承認，在我年輕的時候，我不認為有人可以超越馬龍和賈霸的總得分。」安東尼說。

衛斯特布魯克也表示：「真的很瘋狂。他拿到這麼多分數，這真是偉大的成就。」