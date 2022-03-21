我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

NBA／挑戰賈霸得分王 詹皇：順其自然

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯（中）正式超越馬龍，向歷史得分王衝擊。（Getty Images）
詹姆斯（中）正式超越馬龍，向歷史得分王衝擊。（Getty Images）

從新秀年開始就維持穩定得分效率的詹姆斯（LeBron James），生涯沒有遇過重大傷病成了他挑戰紀錄的最大本錢，而在37歲的年齡，詹姆斯生涯總得分達到36947分，正式超越「郵差」馬龍（Karl Malone），躍居史上第2。

值得一提的是，詹姆斯僅用了1363場比賽就挺進到史上第2名席次，比馬龍足足快了113場之多，即使跟當初的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）相比，也是快了73場。以這速率來推算，詹姆斯將會在2022-23年賽季加冕聯盟歷史得分王。

「這是我的榮耀，也是我的家鄉和親友的榮耀。我打球就是為了他們，為了我的家人朋友，為了我的家鄉，以及所有陪伴我走上這段旅程的人。」詹姆斯談到得分里程碑對他的意義。

對於還差1440分就能追上賈霸得分紀錄，詹姆斯表示自己不會太過放在心上。「這些年來我就是以我的方式打球，這些事情都是順其自然發生。我期盼在生涯某個階段達成那個成就，但在那一刻來臨前，我基本上不會去想太多。」

隊友衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和安東尼（Carmelo Anthony）也對詹姆斯的得分紀錄感到不可思議。

「對於詹姆斯在歷史得分榜上不斷攀升，我感到很敬畏。我承認，在我年輕的時候，我不認為有人可以超越馬龍和賈霸的總得分。」安東尼說。

衛斯特布魯克也表示：「真的很瘋狂。他拿到這麼多分數，這真是偉大的成就。」

上一則

MLB／楚奧特回歸 大谷改當「核彈頭」？

下一則

NBA／沙米特關鍵三分球 太陽加班擊退國王收5連勝

延伸閱讀

NBA／詹姆斯得分躍居史上第2 安東尼：年輕時難以想像

NBA／詹姆斯得分躍居史上第2 安東尼：年輕時難以想像
NBA／超越馬龍 詹姆斯躍歷史得分榜第2

NBA／超越馬龍 詹姆斯躍歷史得分榜第2
NBA／衛少大三元、詹姆斯36分 湖人延長擊退暴龍止敗

NBA／衛少大三元、詹姆斯36分 湖人延長擊退暴龍止敗
華裔廚師甄文達 獲詹姆斯比爾德終身成就獎

華裔廚師甄文達 獲詹姆斯比爾德終身成就獎

熱門新聞

谷愛凌曬出和成龍的合照。（取材自在Instagram）

谷愛凌合影成龍 練拳擊要進軍電影圈？

2022-03-16 19:21
中美混血滑雪女將谷愛凌正式解除隔離後首次現身北京，參加活動。（取材自微博）

谷愛凌解隔離跑慈善 秀金牌給孩子看「沒事，傳過去吧」

2022-03-14 01:55
烏克蘭冬季帕奧代表隊。(美聯社)

北京冬季帕運閉幕 中國烏克蘭分居獎牌榜前二

2022-03-13 12:58
烏克蘭頭號網球明星斯塔霍斯基身著迷彩軍服，手持卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍，腰帶上掛著手槍，在基輔的獨立廣場巡邏。Getty Images

烏克蘭球星換拿步槍 志願參軍保家衛國

2022-03-17 13:02
湯姆戴利被譽為英國「跳水王子」。（歐新社資料照片）

英國「跳水王子」下體大曝光 跑趴玩太嗨被當眾脫內褲

2022-03-12 16:47
遭球迷罵「爛透了」，大坂直美直接在比賽中落淚。 路透

印地安泉網賽／被黑粉罵「爛透了」 大坂直美淚灑球場

2022-03-14 02:50

超人氣

更多 >
烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國
紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧
否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情

否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情
中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍

中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍
阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金