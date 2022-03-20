我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron BA.2變種傳染力更高 美新冠感染恐再一波上揚

馬英九女兒馬唯中 將出任大都會博物館首位亞洲藝術副策展人

NBA／沙米特延長賽關鍵三分球 太陽曬傷國王收5連勝

記者蔡佳霖／綜合報導
沙米特轟進一記重要三分球超前比分，助太陽取得5連勝。（美聯社）
沙米特轟進一記重要三分球超前比分，助太陽取得5連勝。（美聯社）

聯盟龍頭太陽在客場遭遇國王的強力挑戰，雙方一路廝殺到延長賽，靠著沙米特（Landry Shamet）剩下31.1秒轟進一記重要三分球超前比分，加上克雷格（Torrey Craig）趁勢灌進兩分，才以127：124驚險勝出。太陽取得5連勝，也是近11場比賽的第9勝。

「球隊希望沙米特能繼續出手投籃，這就是我們所需要的。」布克（Devin Booker）說。

布克全場21投11中，攻下31分7籃板5助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）27分，沙米特三分球9投5中，得到21分；艾頓（Deandre Ayton）12分10籃板，麥基（JaVale McGee）14分7籃板。

第四節最後時刻太陽原本還落後2分，麥基兩罰命中，布克也在剩下8.3秒拿到兩分，從而超前比分；不過米契爾（Davion Mitchell）隨後放進兩分，硬是將比賽逼進延長。

福克斯（De'Aaron Fox）因傷缺陣，國王以米契爾（Davion Mitchell）的28分9助攻為最佳，巴恩斯（Harrison Barnes）21分；沙波尼斯（Domantas Sabonis）雖得到18分12籃板6助攻，不過他在比賽中因膝傷提前退場，總教練簡崔（Alvin Gentry）也透露他將會在明天接受核磁共振檢查。

上一則

NBA／原以為有望周日復出 勇士威斯曼傳又回發展聯盟了

延伸閱讀

NBA／原以為有望周日復出 勇士威斯曼傳又回發展聯盟了

NBA／原以為有望周日復出 勇士威斯曼傳又回發展聯盟了
NBA／超越馬龍 詹姆斯躍歷史得分榜第2

NBA／超越馬龍 詹姆斯躍歷史得分榜第2
NBA／布克領軍攻守碾壓公牛 太陽近10戰奪8勝

NBA／布克領軍攻守碾壓公牛 太陽近10戰奪8勝
NBA／馬刺氣走爵士 波波維奇執教1336勝 登歷史首位

NBA／馬刺氣走爵士 波波維奇執教1336勝 登歷史首位

熱門新聞

谷愛凌曬出和成龍的合照。（取材自在Instagram）

谷愛凌合影成龍 練拳擊要進軍電影圈？

2022-03-16 19:21
中美混血滑雪女將谷愛凌正式解除隔離後首次現身北京，參加活動。（取材自微博）

谷愛凌解隔離跑慈善 秀金牌給孩子看「沒事，傳過去吧」

2022-03-14 01:55

超人氣

更多 >
烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國
法國影史第一美男 亞蘭德倫不堪病痛所苦打算安樂死

法國影史第一美男 亞蘭德倫不堪病痛所苦打算安樂死
紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧
阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍

中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍