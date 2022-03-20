NBA／超越馬龍 詹姆斯躍歷史得分榜第2

詹姆斯正式超越「郵差」馬龍，躍居史上得分第2。（路透）

湖人 一哥詹姆斯（LeBron James）19日「背靠背」作客面對巫師，上半場即展現攻擊威力，16投10中包括三分球5投3中，轟下23分7籃板4助攻，這讓他生涯總得分累積達到3萬6932分，正式超越「郵差」馬龍（Karl Malone），躍居史上第2。

詹姆斯接下來要超越的目標將是「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387分，兩者之間僅差1455分，以詹姆斯目前的高檔狀態，有望在下個賽季登頂史上得分王寶座。

此外，灰狼與公鹿隊的比賽中，由於安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因膝蓋痠痛缺席，公鹿在客場遭遇嚴厲考驗，灰狼在唐斯（Karl-Anthony Towns）和愛德華（Anthony Edwards）合砍50分的火力放送下，狠狠地痛擊衛冕軍的防線，最終以138：119取得勝利。

狀態絕佳的灰狼近期拿下4連勝，近22場比賽中贏得17勝，目前與第6名的金塊只剩下0.5場勝差。

本場攻下25分11籃板5助攻2抄截的唐斯說，「任何時候當我們踏上球場，我們都應該拿下比賽。我感覺我們可以擊敗任何人」。

另外，愛德華也有25分5籃板4助攻3抄截，羅素（D'Angelo Russell）16分9助攻3籃板；替補的里德（Naz Reid）和普林斯（Taurean Prince）各拿14分。灰狼團隊命中率達到51.1%，並且轟進22顆三分球。

公鹿陣中無人得分超過15分，米道頓（Khris Middleton）15分7籃板5助攻，哈勒戴（Jrue Holiday）14分7助攻，兩人合計26投僅11中；洛培茲（Brook Lopez）15分4籃板，康納頓（Pat Connaughton）15分，艾倫（Grayson Allen）13分。

在首節比賽後段，普林斯和伊巴卡（Serge Ibaka）在卡位中發生衝突，結果貝佛利（Patrick Beverley）也加入其中，推擠了後者，希爾（George Hill）不甘示弱也推了貝佛利一把，雙方人馬一擁而上。最後裁判將貝佛利和希爾雙雙驅逐出場。