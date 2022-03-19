NBA／杜蘭特收2.5萬元罰款 砍38分率籃網逆轉勝

杜蘭特遭聯盟罰款。(美聯社)

先前自家籃網隊友厄文 （Kyrie Irving）因網路流傳影片，他回應克里夫蘭球迷挑釁爆粗口被聯盟追加罰款，如今這狀況也發生在杜蘭特（Kevin Durant）身上，官方宣佈對他處以2萬5000元罰款。

事情是發生在17日對獨行俠比賽，有位推特 帳號為「DeLo_77」網友貼出杜蘭特口出不雅字眼要觀眾閉嘴的影片，很短時間內就得到廣泛流傳，甚至還被杜蘭特本人轉發且附上梗圖坦言肯定要吞罰款傷荷包。

而籃網18日在自家主場意外打得辛苦，最終決勝節靠副將發揮且對手進攻當機，這才以128：123有驚無險取勝。

即使杜蘭特前3節大發神威，15投11中狂飆36分，但籃網也只與拓荒者戰成平手，因限制不住對手點點開花的攻勢讓對方有5人得分上雙。

所幸拓荒者末節進攻遇阻礙，布朗（Bruce Brown）與小柯瑞 （Seth Curry）輪番挺身助隊取得超前優勢，克萊斯頓（Nicolas Claxton）最後關鍵補籃也穩住領先。

雖拓荒者沒放棄，籃網面對壓迫防守驚險躲過失誤，靠罰球艱苦守勝。數據上，杜蘭特全場獲38分，小柯瑞添27分，布朗挹注17分；拓荒者以哈特（Josh Hart）獲25分為佳，瓦特佛（Trendon Watford）另貢獻24分。