NBA／布克領軍攻守碾壓公牛 太陽近10戰奪8勝

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本季首度交手，太陽靠著布克（Devin Booker）狂砍38分，帶領球隊客場取得勝利，18日公牛前往鳳凰城尋求復仇，在對手沒有保羅（Chris Paul）情況下，卻是兵敗如山倒。

面對太陽強悍的攻守和團隊戰力，公牛幾乎難以招架，打倒第四節最多輸到33分，比賽早早分出勝負，最終太陽就以129：102輕取公牛。太陽取得4連勝，近10戰拿下8勝，持續朝隊史紀錄62勝邁進。

相較於太陽的高歌前進，公牛依然無法擺脫面對頂尖強隊的弱勢，且最近10場比賽吞下8敗，僅領先第6名的騎士1場勝差，也只有領先暴龍2場勝差，若持續頹勢，甚至可能會落入附加賽的難堪階段。

太陽陣中7人得分雙位數，布克得到28分4籃板3助攻，艾頓（Deandre Ayton）20分12籃板；克雷格（Torrey Craig）14分9籃板，佩恩（Cameron Payne）15分7助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）11分6籃板3助攻3阻攻。替補的沙米特（Landry Shamet）和麥基（JaVale McGee）分別進帳14分、12分7籃板。

公牛三劍客沒人得分超過20分，德羅展（DeMar DeRozan）19分2助攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）16分7籃板，拉文（Zach LaVine）12分9助攻，懷特（Coby White）14分。