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美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

籃球／搶救美被捕女籃球星未果 俄媒：拘留期延長到5月

中央社／紐約17日綜合報導
31歲的美女籃隊選手中鋒格林納。(美聯社)
31歲的美女籃隊選手中鋒格林納。(美聯社)

美國女子職籃WNBA今天表示，他們正與美國政府合作，希望從俄羅斯監獄中救出球員格林納（Brittney Griner）。塔斯社報導說格林納因持有大麻油被捕，拘留期將延長到5月19日。

路透社報導，俄羅斯塔斯社（TASS）指出，莫斯科地區的法院裁定，將31歲的格林納再拘留至少兩個月。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，美國與俄羅斯陷入高度緊張關係，此時卻傳出格林納拘留期延長的消息。

WNBA在聲明中說：「這仍是個複雜的情況，對格林納、她的家人及所有期盼此事迅速獲得解決的人來說，都是極為艱難。我們的第一要務仍是讓她平安歸來」、「我們持續和美國政府機關、民選官員、專於這類事務的個人或組織以及格林納的代表與家屬密切合作，努力讓她安全回到美國」。

格林納是美國女籃在2016年、2021年贏得奧運金牌的國家隊成員之一。她是WNBA鳳凰城水星（PhoenixMercury）的中鋒，曾7次入選明星賽，並在WNBA休季時，到俄羅斯打球。

WNBA新球季的例行賽將於5月6日開打。

塔斯社報導說，格林納和兩名沒有前科的女子共用一間牢房，還說格林納唯一遇到的問題是，牢房中的床對身高約205公分的她來說太小了。

俄羅斯海關總署本月稍早表示，一名球員2月在從紐約出發的班機抵達莫斯科的謝瑞米提耶佛（Sheremetyevo）機場後遭到拘留。塔斯社根據消息來源報導，這名球員就是格林納。

俄羅斯海關總署表示，他們在檢查該名球員的行李時，發現一個內含「大麻油」的電子菸油盒，並對此展開刑事調查，而這名球員可能面臨5至10年有期徒刑。

格林納被拘留的確切時間目前不得而知，但此事宣布的時間點是在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭之後。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本周表示，拜登政府已指派一個大使館的團隊處理格林納的案子。

俄羅斯 大麻 烏克蘭

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