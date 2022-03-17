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NBA／慶祝格林傷癒回歸 柯瑞15分鐘飆41分

體育新聞組／綜合報導
格林傷癒回歸，激勵柯瑞表現大爆發，兩人一起上場的15分鐘內柯瑞就狂得41分。（美聯社）
格林傷癒回歸，激勵柯瑞表現大爆發，兩人一起上場的15分鐘內柯瑞就狂得41分。（美聯社）

因傷缺席29場賽事的勇士隊格林（Draymond Green），15日終於迎來復出之戰，加上柯瑞（Stephen Curry）手感回春，率隊以126：112擊敗巫師，拿下近期4連勝。媒體點出格林的回歸，對於勇士隊無疑是一劑強心針，更以數據做佐證，此戰兩人一起上場打了15分鐘，柯瑞在此期間就狂砍了41分。

格林自從1月10日受傷缺席以來，造成防守端產生不少漏洞，球隊戰績也從聯盟第1下滑至西區第3。15日勇士三巨頭格林、柯瑞、湯普森（Klay Thompson）在相隔1004天後再度攜手合作打完整場比賽，格林雖從替補出發，僅打了20分鐘，留下6分、7籃板、6助攻的數據，但勇士全隊似乎受到激勵，重新找回昔日氣勢。

在好戰友一歸隊，勇士一哥柯瑞找回昔日表現，單場狂砍47分、6籃板、6助攻，柯瑞也在賽後坦言格林所帶來的影響，「我認為格林復出對全隊帶來重要的影響，球場上每個人看到他都會深具信心。你也可以看出球隊能量正在提升，無論我們分開了多少時間，我們都能重新找回感覺。」

進入3月後，NBA得分悍將攜手展開「50分大競賽」，短短半個月已出現7次單場破50分，包括2次破60分，追平NBA和ABA合併以來的單月最多紀錄。

這波眾星攜手上演的「50分之旅」，始於詹姆斯（LeBron James）對勇士狂砍56分，接著泰托姆（Jayson Tatum）對籃網拿下54分；厄文（Kyrie Irving）在夏洛特轟進50分，詹姆斯又在對巫師比賽中得到50分。

杜蘭特（Kevin Durant）隨後接下棒子，他在面對尼克時飆進53分，然後唐斯（Karl-Anthony Towns）對馬刺一戰狂掃60分，只隔一天，厄文對魔術又是60分進帳。

勇士 柯瑞 厄文

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