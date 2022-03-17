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NBA／柯瑞打14分鐘就傷退 勇士本季主場最慘敗

記者陳元廷／綜合外電報導
Getty Images
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在34歲生日這天不但迎回老搭檔格林（Draymond Green），更飆47分寫壽星出賽史上第4高得分紀錄，柯瑞（Stephen Curry）16日卻遇到不幸狀況，遭對手撲球壓傷腳踝，只打14分鐘就退場，勇士也以88：110不敵塞爾蒂克，這也是本季主場最慘敗，先前最多為對獨行俠輸6分。

柯瑞是在第2節剩餘約4分鐘出頭，史馬特（Marcus Smart）為了救回球隊險些失誤的球，撲倒爭搶時壓到柯瑞左踝。接著史馬特又對湯普森（Klay Thompson）下重手犯規，引起勇士教練團不滿，認為2次都有惡性犯規之嫌。

裁判最後僅檢視對湯普森犯規並認定史馬特的確是1級惡性犯規，而勇士少了柯瑞且上半場只攻32分，雖第3節靠波爾（Jordan Poole）獨攬19分帶起士氣，但末節從全場最大落後24分咬到9分仍氣力放盡，進攻卡彈下無以為繼。

數據上，塞爾蒂克以泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）各攻26分為佳，前者還另摘12籃板，史馬特也有20分、8助攻的優質演出；勇士方面，波爾獲29分，湯普森添18分，格林維持替補，貢獻2分、3助攻與8籃板。

勇士 柯瑞

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