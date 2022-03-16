NBA／太猛了…厄文兼差狂轟60分 創下多項紀錄

杜蘭特（Kevin Durant）才剛創下單場53分紀錄，客場出戰魔術的厄文（Kyrie Irving）馬上接力飆分秀。他15日出賽35分鐘，31投20中包括8記三分球、13罰12中，狂轟60分6籃板4助攻4抄截，刷新個人和籃網隊史得分紀錄。在厄文如入無人之境的火力放送下，籃網上半場就已經取得30分領先，最終以150比108痛宰魔術，取得4連勝。
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先前厄文生涯單場最高得分是57分，這場比賽上半場他就19投14中、三分球7投6中飆進41分；第三節他又補上10分，三節打完已經拿到51分，這也是他本季第2度突破50分。
厄文是近25個賽季以來第3位能在上半場拿到至少40分的球員，前兩位分別是2003年的布萊恩（Kobe Bryant，42分）和2016年的湯普森湯普森（Klay Thompson，40分）。
儘管籃網三節打完已經領先魔術27分之多，厄文第四節依然上場朝得分紀錄邁進，最終是以60分作收。加上14日唐斯（Karl-Anthony Towns）拿下60分，這是聯盟自1962年以來首度出現連兩天各有球員飆進60分的罕見紀錄，而當年是張伯倫（Wilt Chamberlain）自己一人創造
另一方面，杜蘭特和厄文也成為史上首對連續兩場比賽先後破50分的隊友搭檔。
在看到厄文的強力飆分秀後，球評柏金斯（Kendrick Perkins）也在推特上讚嘆道：「兼差的厄文也太威猛了！」
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