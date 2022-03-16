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NBA／太猛了…厄文兼差狂轟60分 創下多項紀錄

體育新聞組／綜合報導
堅持不打疫苗的厄文（右）無法上主場表現，15日在客場大砍60分。（Getty Images）BKN-BKO-SPO-BROOKLYN-NETS-V-ORLANDO-MAGIC ORLANDO, FLORIDA - MARCH 15: Kyrie Irving #11 of the Brooklyn Nets controls the ball against the Orlando Magic in the first half at Amway Center on March 15, 2022 in Orlando, Florida. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mark Brown/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
堅持不打疫苗的厄文（右）無法上主場表現，15日在客場大砍60分。（Getty Images）BKN-BKO-SPO-BROOKLYN-NETS-V-ORLANDO-MAGIC ORLANDO, FLORIDA - MARCH 15: Kyrie Irving #11 of the Brooklyn Nets controls the ball against the Orlando Magic in the first half at Amway Center on March 15, 2022 in Orlando, Florida. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mark Brown/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

杜蘭特（Kevin Durant）才剛創下單場53分紀錄，客場出戰魔術的厄文（Kyrie Irving）馬上接力飆分秀。他15日出賽35分鐘，31投20中包括8記三分球、13罰12中，狂轟60分6籃板4助攻4抄截，刷新個人和籃網隊史得分紀錄。在厄文如入無人之境的火力放送下，籃網上半場就已經取得30分領先，最終以150比108痛宰魔術，取得4連勝。

影音來源：YouTube

先前厄文生涯單場最高得分是57分，這場比賽上半場他就19投14中、三分球7投6中飆進41分；第三節他又補上10分，三節打完已經拿到51分，這也是他本季第2度突破50分。

厄文是近25個賽季以來第3位能在上半場拿到至少40分的球員，前兩位分別是2003年的布萊恩（Kobe Bryant，42分）和2016年的湯普森湯普森（Klay Thompson，40分）。

儘管籃網三節打完已經領先魔術27分之多，厄文第四節依然上場朝得分紀錄邁進，最終是以60分作收。加上14日唐斯（Karl-Anthony Towns）拿下60分，這是聯盟自1962年以來首度出現連兩天各有球員飆進60分的罕見紀錄，而當年是張伯倫（Wilt Chamberlain）自己一人創造

另一方面，杜蘭特和厄文也成為史上首對連續兩場比賽先後破50分的隊友搭檔。

在看到厄文的強力飆分秀後，球評柏金斯（Kendrick Perkins）也在推特上讚嘆道：「兼差的厄文也太威猛了！」

堅持不打疫苗的厄文無法上主場表現，15日在客場大砍60分。（Getty Imag...
堅持不打疫苗的厄文無法上主場表現，15日在客場大砍60分。（Getty Images） BKN-BKO-SPO-BROOKLYN-NETS-V-ORLANDO-MAGIC ORLANDO, FLORIDA - MARCH 15: Kyrie Irving #11 of the Brooklyn Nets drives to the basket against the Orlando Magic in the first half at Amway Center on March 15, 2022 in Orlando, Florida. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mark Brown/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

厄文 推特 YouTube

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