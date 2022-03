NBA／太猛了…厄文兼差狂轟60分 創下多項紀錄

堅持不打疫苗的厄文(右)無法上主場表現,15日在客場大砍60分。(Getty Images)BKN-BKO-SPO-BROOKLYN-NETS-V-ORLANDO-MAGIC ORLANDO, FLORIDA - MARCH 15: Kyrie Irving #11 of the Brooklyn Nets controls the ball against the Orlando Magic in the first half at Amway Center on March 15, 2022 in Orlando, Florida. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mark Brown/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

杜蘭特(Kevin Durant)才剛創下單場53分紀錄,客場出戰魔術的厄文 (Kyrie Irving)馬上接力飆分秀。他15日出賽35分鐘,31投20中包括8記三分球、13罰12中,狂轟60分6籃板4助攻4抄截,刷新個人和籃網隊史得分紀錄。在厄文如入無人之境的火力放送下,籃網上半場就已經取得30分領先,最終以150比108痛宰魔術,取得4連勝。

影音來源:YouTube

先前厄文生涯單場最高得分是57分,這場比賽上半場他就19投14中、三分球7投6中飆進41分;第三節他又補上10分,三節打完已經拿到51分,這也是他本季第2度突破50分。

厄文是近25個賽季以來第3位能在上半場拿到至少40分的球員,前兩位分別是2003年的布萊恩(Kobe Bryant,42分)和2016年的湯普森湯普森(Klay Thompson,40分)。

儘管籃網三節打完已經領先魔術27分之多,厄文第四節依然上場朝得分紀錄邁進,最終是以60分作收。加上14日唐斯(Karl-Anthony Towns)拿下60分,這是聯盟自1962年以來首度出現連兩天各有球員飆進60分的罕見紀錄,而當年是張伯倫(Wilt Chamberlain)自己一人創造

另一方面,杜蘭特和厄文也成為史上首對連續兩場比賽先後破50分的隊友搭檔。

在看到厄文的強力飆分秀後,球評柏金斯(Kendrick Perkins)也在推特 上讚嘆道:「兼差的厄文也太威猛了!」