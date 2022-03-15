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NBA／莫布里30分 騎士主場加班攔截快艇

體育新聞組／綜合報導
莫布里（左）30分創生涯得分新高。（美聯社）
莫布里（左）30分創生涯得分新高。（美聯社）

13日才在客場上演逆轉秀，艱辛擊退活塞，快艇沒有太多喘息空間，隨即趕往克里夫蘭備戰。在「背靠背」客場連續作戰的劣勢下，第四節一度落後9分的快艇又展現韌性硬是將比賽逼進延長，然而最後仍是氣力放盡；騎士發揮均衡火力優勢，以一波7比0攻勢終結對手，最終以120比111結束2連敗。

來源：聯合影音網

莫布里（Evan Mobley）22投13中，轟下生涯新高30分，另外還有6籃板2抄截2阻攻的表現；葛蘭德（Darius Garland）24分13助攻，奧科羅（Isaac Okoro）20分5籃板5助攻；馬卡南（Lauri Markkanen）17分9籃板。

替補的勒夫（Kevin Love）拿到13分9籃板，勒佛特（Caris LeVert）11分7籃板3助攻。騎士延長賽繳出8成命中率，而快艇卻是10投1中，最後1分49秒更是一分未得。

快艇兩大主力傑克森（Reggie Jackson）和莫里斯（Marcus Morris Sr.）此役並未上場，陣中以祖巴茲（Ivica Zubac）的24分14籃板4助攻2阻攻表現最佳，曼恩（Terance Mann）（Terance Mann）18分10籃板4助攻，第四節最後錯失超前比分罰球的柯菲（Amir Coffey）則有19分進帳。

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