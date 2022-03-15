NBA／主場「解放厄文」 杜蘭特、詹皇聲援

厄文雖然能以球迷身分進場觀賽，卻仍無法以球員角色上場。（路透）

籃網13日在主場迎戰尼克，厄文 （Kyrie Irving）雖然能以球迷身分進場觀賽，卻仍無法以球員角色登場，杜蘭特（Kevin Durant）賽後向紐約市長亞當斯 （Eric Adams）喊話表示不滿，連前隊友詹姆斯（LeBron James）都站出來聲援，批評這些政令根本毫無道理。

紐約最近放寬疫苗 限制，尚未接種疫苗的厄文（Kyrie Irving）13日終於獲准進場看球，然而他只能眼睜睜看著自己球隊陷入膠著，滿場的籃網球迷在比賽時也高呼：「解放厄文！」

杜蘭特賽後也忍不住批評紐約的防疫規定很愚蠢，「紐約市的政策根本沒有任何意義。很多人沒有接種疫苗就進入我們的場館，對吧？我完全不懂，我們都很困惑，現在世界上的每個人應該都很困惑，他可以來比賽，但不能上場，這看起很蠢，我希望Eric能盡快找到解決方法。」

就連前隊友詹姆斯也看不下去，在推特上力挺厄文，「事實、事實、事實！這很明顯就沒道理，是名副其實的違反常識，所謂常識應該是大家都明瞭的，這不是事實嗎。」

不過亞當斯似乎短期內沒有要放寬規定的打算，面對一位民眾發問「厄文到底能不能在這座城市打球？」他笑著表示，「聽著，你是對的，厄文明天就可以上場打球，前提是他要先去接種疫苗。」