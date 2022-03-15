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NBA／勸詹皇全力拚得分王 柏金斯：湖人沒救了

體育新聞組／綜合報導
有球評認為湖人已失去競爭力，詹姆斯不如專心拚得分王。 （Getty Images）
有球評認為湖人已失去競爭力，詹姆斯不如專心拚得分王。 （Getty Images）

湖人又以29分之差慘敗給太陽，再度凸顯球隊攻守兩端的巨大缺陷，很多人或許會期盼藉由戴維斯（Anthony Davis）的傷癒回歸，能夠讓湖人重新調整體質，在未來附加賽乃至於季後賽尋求過關斬將的契機。

不過球評柏金斯（Kendrick Perkins）卻是持悲觀看法，他認為湖人基本上已經失去競爭力，詹姆斯（LeBron James）不如專心拚得分王。

「湖人已經沒救了！現在讓戴維斯回來也沒什麼意義，還不如讓LeBron爭一下得分王。」柏金斯寫道。

挾著近期兩場破50分的比賽，詹姆斯和安比德（Joel Embiid）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）之間的得分王之爭已經進入短兵相接時刻。安比德目前以場均29.8分領先另外兩人，但接下來每場得分多寡都將影響3人的排名。

相較於76人和公鹿的完整體系，對湖人來說，想要多贏幾場比賽基本上只能仰賴詹姆斯飆高分才有機會，就像最近球隊9場比賽吞下7敗，2場勝利都是詹姆斯奮力破50分，湖人陣容戰力之失衡可見一斑。

倘若詹姆斯如願繼2007-08年後贏得生涯第2次得分王，他將會超越喬丹（Michael Jordan）成為史上最老得分王。

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