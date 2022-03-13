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NBA／37歲單季2場逾50分 詹皇直呼手感就像「著火」

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯攻下50分，全場歡呼。（美聯社）
詹姆斯攻下50分，全場歡呼。（美聯社）

不久前才狂飆湖人生涯新高56分擊敗勇士，詹姆斯（LeBron James）11日再有驚人演出，單場轟50率湖人以122：109戰勝巫師，這也讓他寫下單季2度得分至少50分最年長紀錄。

過去紀錄保持人為金恩（Bernard King）以34歲年齡在1990-1991年賽季達成，詹姆斯現年則為37歲。教頭佛蓋爾（Frank Vogel）賽後就開玩笑說：「這個叫詹姆斯的傢伙還真的是打球很在行。」

他接著也用「不可思議」、「難以置信」與「史詩級」等形容詞來描述詹姆斯此役表現。至於主角本人詹姆斯則以電玩《NBA Jam》經典台詞「他著火了」比喻今天狀態，此外他也提到媽媽來看球也給自己更大動力，「她是我最大支持者」。

此外，短短不到1周時間就先轟56分再飆50分，讓詹姆斯一舉以場均29.71分暫居本季得分王，以微幅差距超車安比德（Joel Embiid）的29.68分與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的29.66分，37歲的他將有機會爭奪史上最老的得分王稱號。

過去賽季最老得分王紀錄是由喬丹（Michael Jordan）以34歲年紀，在1997-1998年賽季以場均28.74分寫下。而上季的柯瑞（Stephen Curry）力壓比爾（Bradley Beal），場均31.98分以33歲年紀拿下得分王，十分接近喬丹的聯盟第一紀錄。

詹姆斯攻下50分，全場歡呼。（路透）
詹姆斯攻下50分，全場歡呼。（路透）

喬丹 湖人 勇士

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