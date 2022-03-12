我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

NBA／名宿渥錫錫轟湖人行屍走肉 甜瓜：無法完全反駁

體育新聞組／綜合報導
湖人隊傳奇名將渥錫形容湖人球員打得像「行屍走肉」。（Getty Images）
湖人隊傳奇名將渥錫形容湖人球員打得像「行屍走肉」。（Getty Images）

湖人隊於10日延長賽敗給西區爐主火箭隊，這一敗，讓各界對詹姆斯（LeBron James）領軍的這支球隊飽受批評，特別連湖人隊傳奇名將渥錫（James Worthy）看到這場落敗，在電視訪談中說了重話，形容湖人球員打得像是「行屍走肉」一樣，完全沒有意志，不知為什麼要贏球？這一點，聽到今年披上紫金戰袍的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）耳中，也無法完全反駁，「我只能說，我們正設法不要讓這個樣子延續到下一場。」

渥錫在電視上說，「現在雖還不能宣判湖人『死了』，但他們已經失去韌性、喪失突破困境的意志力，外界都認湖人應該能贏球，他們卻似乎不再相信自己，正如如同教頭佛蓋爾（Frank Vogel）賽前說的，火箭雖都是小將、戰績又不好，但他們一定會非常努力。這就是湖人最常遇到的問題，對手打得比他們努力。」

渥錫更說了，「他們（湖人）可以打30多分鐘好球，然後球員就開始懷疑自己『怎麼去贏？』這就是我看他們在場上的樣子，真的非常不好。」

安東尼得知渥錫的說法則表示，「我非常尊重他（渥錫），他有說這話的權利，我不能完全反駁他的論點，但我們不會說我們被擊潰了或是不清楚如何不輸的等等這類話。」

他接著說，「我認為輸掉一場比賽，尤其是一場很接近的比賽，這會影響到球員，但最好的方式不要將輸球的心情帶到下一場比賽，而是要想辦法贏得勢均力敵比賽，拿出這種贏球的意志，這就是我們的方式。」

湖人

上一則

網球／梅德維夫淪無國籍球王 將以中立身分打印地安泉賽

下一則

NBA／西蒙斯回老東家被噓爆 籃網挺身修理76人

延伸閱讀

NBA／詹姆斯膝蓋痠痛缺賽 教頭笑稱：蒙克要得56分才行

NBA／詹姆斯膝蓋痠痛缺賽 教頭笑稱：蒙克要得56分才行
NBA／詹皇飆56分寫紫金生涯新高 率湖人賽季首勝勇士

NBA／詹皇飆56分寫紫金生涯新高 率湖人賽季首勝勇士
NBA／湖人遭快艇橫掃 衛斯特布魯克不滿被指戰犯開砲

NBA／湖人遭快艇橫掃 衛斯特布魯克不滿被指戰犯開砲

NBA／湖人7連敗給快艇 詹姆斯：他們是更出色的隊伍

NBA／湖人7連敗給快艇 詹姆斯：他們是更出色的隊伍

熱門新聞

谷愛凌婦女節在微博發文。(取材自微博)

谷愛凌大秀6塊肌 鼓勵女性「自信定義美」

2022-03-08 03:37
效力北京首鋼隊的林書豪6日在比賽中受傷倒地。(新華社)

CBA／林書豪又「0來瘋」 中媒：已被邊緣、下季難續留

2022-03-08 22:48
中國選手孫楊。(中新社)

游泳／孫楊禁藥疑雲 最終上訴駁回 趕上2024奧運復出

2022-03-05 09:03
俄羅斯體操選手庫利亞克上頒獎台時，胸前貼上「Z」字戰爭標誌，引發公憤。（取材自推特）

體操／公開挺發動戰爭 俄羅斯小將胸前「Z」字惹怒全球

2022-03-07 08:52
東京奧運體操女子個人全能金牌得主、美國亞裔選手、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(路透資料照片)

和體操好手李蘇妮是校友 NBA前球星巴克利不敢玩跳馬

2022-03-08 08:32
俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃終於打破沉默，表態反對戰爭力挺烏克蘭。（Getty Images）

網球／俄國名將莎拉波娃不忍了 捐款援助烏克蘭人民

2022-03-10 01:18

超人氣

更多 >
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷
賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟

賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟