我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

NBA／西蒙斯回老東家被噓爆 籃網挺身修理76人

體育新聞組／綜合報導
籃網隊杜蘭特（右）攻下25分，力克哈登效命的76人隊。 （美聯社）
籃網隊杜蘭特（右）攻下25分，力克哈登效命的76人隊。 （美聯社）

籃網（Brooklyn Nets）與76人隊（Philadelphia 76ers）10日進行季中交易後的首次交手，也是西蒙斯（Ben Simmons）首次回到費城，儘管本場比賽他並未出賽，不過從賽前協助隊友熱身開始就一路受到噓聲，這也讓籃網隊友決定為他而戰，在杜蘭特（Kevin Durant）繳出25分、14籃板、7助攻全能數據下，以129：100輕取76人。

影音來源：YouTube

西蒙斯10日重返76人主場，並在賽前協助籃網隊友米爾斯（Patty Mills）熱身，不過從他踏入球場那一刻，76人球迷就不斷用噓聲迎接這位前明星後衛的回歸，這也讓籃網球員決定為西蒙斯抱不平。上半場杜蘭特、厄文（Kyrie Irving）和小柯瑞（Seth Curry）就聯手攻下49分，幫助籃網取得72：51大幅領先，最終籃網也在三人聯手攻得71分下擊敗76人。

攻下全能數據的杜蘭特賽後就直言，這場比賽毫無疑問是為了西蒙斯而戰，「我認為全隊都是一樣的想法，我們將他視為兄弟，這是一個充滿敵意的環境。我們知道他還不會上場，所以我們希望把球迷的焦點拉回到球場上，而不是只針對他一人。當他們輸那麼多分時，他們就很難再噓西蒙斯。」

拿下22分的厄文也直言，這場比賽氣氛確實給他們額外的動力，「今晚不僅對於西蒙斯，對於小柯瑞、佐蒙德都有不同的意義。當你在這個聯盟被交易時，很多事情變得不容易處理，所以我們試圖張開雙臂歡迎他們。」

至於被籃網交易到76人的哈登，(James Harden)則是在杜蘭特、厄文的輪流看防下，出手17次僅命中3球，拿下11分、6籃板、5助攻，厄文說：「我們只是接受任務，並且盡可能讓他打得更加艱辛，作為一名競爭者這很有趣，能夠與偉大的球員對抗讓我覺得很感激，我享受這種互相攻擊的感覺。」

厄文 柯瑞 費城

上一則

NBA／名宿渥錫錫轟湖人行屍走肉 甜瓜：無法完全反駁

下一則

MLB／解封了 「雷神」幽默道歉 「神鱒」發文慶祝

延伸閱讀

NBA／西蒙斯連灌籃都被噓 76人教頭：不談論穿便服的人

NBA／西蒙斯連灌籃都被噓 76人教頭：不談論穿便服的人
NBA／西蒙斯重返76人主場 門票飆到5千元 球迷開噓

NBA／西蒙斯重返76人主場 門票飆到5千元 球迷開噓
NBA／綠衫軍球迷噓聲問候 厄文：像前女友般不放過我

NBA／綠衫軍球迷噓聲問候 厄文：像前女友般不放過我
未接種難上場 亞當斯拒為籃網厄文開後門

未接種難上場 亞當斯拒為籃網厄文開後門

熱門新聞

谷愛凌婦女節在微博發文。(取材自微博)

谷愛凌大秀6塊肌 鼓勵女性「自信定義美」

2022-03-08 03:37
效力北京首鋼隊的林書豪6日在比賽中受傷倒地。(新華社)

CBA／林書豪又「0來瘋」 中媒：已被邊緣、下季難續留

2022-03-08 22:48
中國選手孫楊。(中新社)

游泳／孫楊禁藥疑雲 最終上訴駁回 趕上2024奧運復出

2022-03-05 09:03
俄羅斯體操選手庫利亞克上頒獎台時，胸前貼上「Z」字戰爭標誌，引發公憤。（取材自推特）

體操／公開挺發動戰爭 俄羅斯小將胸前「Z」字惹怒全球

2022-03-07 08:52
東京奧運體操女子個人全能金牌得主、美國亞裔選手、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(路透資料照片)

和體操好手李蘇妮是校友 NBA前球星巴克利不敢玩跳馬

2022-03-08 08:32
俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃終於打破沉默，表態反對戰爭力挺烏克蘭。（Getty Images）

網球／俄國名將莎拉波娃不忍了 捐款援助烏克蘭人民

2022-03-10 01:18

超人氣

更多 >
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷
賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟

賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟