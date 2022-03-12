NBA／西蒙斯回老東家被噓爆 籃網挺身修理76人

籃網隊杜蘭特（右）攻下25分，力克哈登效命的76人隊。 （美聯社）

籃網（Brooklyn Nets）與76人隊（Philadelphia 76ers）10日進行季中交易後的首次交手，也是西蒙斯（Ben Simmons）首次回到費城 ，儘管本場比賽他並未出賽，不過從賽前協助隊友熱身開始就一路受到噓聲，這也讓籃網隊友決定為他而戰，在杜蘭特（Kevin Durant）繳出25分、14籃板、7助攻全能數據下，以129：100輕取76人。

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西蒙斯10日重返76人主場，並在賽前協助籃網隊友米爾斯（Patty Mills）熱身，不過從他踏入球場那一刻，76人球迷就不斷用噓聲迎接這位前明星後衛的回歸，這也讓籃網球員決定為西蒙斯抱不平。上半場杜蘭特、厄文 （Kyrie Irving）和小柯瑞 （Seth Curry）就聯手攻下49分，幫助籃網取得72：51大幅領先，最終籃網也在三人聯手攻得71分下擊敗76人。

攻下全能數據的杜蘭特賽後就直言，這場比賽毫無疑問是為了西蒙斯而戰，「我認為全隊都是一樣的想法，我們將他視為兄弟，這是一個充滿敵意的環境。我們知道他還不會上場，所以我們希望把球迷的焦點拉回到球場上，而不是只針對他一人。當他們輸那麼多分時，他們就很難再噓西蒙斯。」

拿下22分的厄文也直言，這場比賽氣氛確實給他們額外的動力，「今晚不僅對於西蒙斯，對於小柯瑞、佐蒙德都有不同的意義。當你在這個聯盟被交易時，很多事情變得不容易處理，所以我們試圖張開雙臂歡迎他們。」

至於被籃網交易到76人的哈登，(James Harden)則是在杜蘭特、厄文的輪流看防下，出手17次僅命中3球，拿下11分、6籃板、5助攻，厄文說：「我們只是接受任務，並且盡可能讓他打得更加艱辛，作為一名競爭者這很有趣，能夠與偉大的球員對抗讓我覺得很感激，我享受這種互相攻擊的感覺。」