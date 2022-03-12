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NBA／不敵東區墊底魔術 灰狼最長連勝戛然而止

體育新聞組／綜合報導
班霸（右）貢獻27分12籃板，率領魔術爆冷扳倒灰狼。（美聯社）
班霸（右）貢獻27分12籃板，率領魔術爆冷扳倒灰狼。（美聯社）

灰狼前場拿到了從2004年以來首度6連勝，而且也讓球隊與公鹿同樣握有聯盟現正持續最長連勝；沒想到氣勢正旺的灰狼11日意外踢鐵板，作客對上東區墊底的魔術後繼無力，終場以110：118使連勝戛然而止。

影音來源：YouTube

灰狼首節有強勢開局，開賽後就反客為主，貝佛利（Patrick Beverley）手感奇佳，一人命中3個三分球，兩隊之後拉鋸幾分，灰狼以領先12分結束首節。

但灰狼接著逐漸暴露出防守毛病，第2與第3節失分都各高達35分以上；雙方在第三節開始後一度你來我往，場上比分交替增加，然而卡特（Wendell Carter Jr.）第3節個人包辦12分，更讓魔術一舉反超成功。而灰狼決勝節三分13投盡墨，也無力翻轉局勢。

數據上，魔術雙塔此役繳出代表作，班霸（Mo Bamba）有27分、12籃板雙十演出，卡特同樣挹注20分、10籃板，另一位長人華格納（Moritz Wagner）出賽13分鐘也高效攻18分，盡展禁區優勢；灰狼以愛德華（Anthony Edwards）攻25分為多，唐斯（Karl-Anthony Towns）也添21分。

灰狼的愛德華（上籃者）貢獻全隊最高的25分。（路透）
灰狼的愛德華（上籃者）貢獻全隊最高的25分。（路透）

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