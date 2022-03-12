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NBA／馬刺氣走爵士 波波維奇執教1336勝 登歷史首位

記者陳元廷／綜合外電報導
Getty Images
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對上詹姆斯（LeBron James）湖人順利追平史上執教最多勝紀錄，波波維奇（Gregg Popovich）11日順利締造新猷，馬刺在驚濤駭浪下以104：102擊敗爵士，讓聖安東尼奧的主場球迷見證了傳奇老教頭輝煌生涯的1336勝。

在這波為期7場的主場比賽中首戰，波波維奇就完成任務與老尼爾森（Don Nelson）同居史上第1。下一場輸給暴龍後，子弟兵此役十分爭氣，末節勁揚，墨瑞（Dejounte Murray）領頭攻15分，且爵士大好追平機會也敗在踩線。

本來掌握下進攻籃板，米契爾（Donovan Mitchell）力拚三分扳平，球雖順利投進但腳前緣卻踩到三分線，馬刺之後考驗罰球雖出狀況，強森（Keldon Johnson）爭搶得手再獲機會，替球隊拿到保險分，獻給波波維奇這意義非凡一勝。

數據上，墨瑞獲27分、9籃板與5抄截，攻守俱佳，伯爾特（Jakob Poeltl）與柯林斯（Zach Collins）兩大長人各收15分，而強森也有13分、10籃板雙十演出；爵士以米契爾24分居首，戈貝爾（Rudy Gobert）則貢獻16籃板、5阻攻。

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