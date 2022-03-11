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NBA／柯瑞砍下34分 勇士免遭金塊剃光頭

記者陳元廷／綜合外電報導
Getty Images
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本季前3次交手都是由金塊勝出，勇士10日出征丹佛，前場輪休的柯瑞（Stephen Curry）這次不但沒缺席還砍下34分，加上波爾（Jordan Poole）關鍵時刻三分火力支援，終場就以113：102快意碎金，賽季對戰3連敗後終於討回1勝，避免被剃光頭命運。

柯瑞下半場開始手感加溫，第3節先獨攬18分率隊反超，最後接連遠距離三分更帶起全隊士氣。到了決勝節，柯瑞表現更不含糊，最後2分多鐘連2記犀利突破上籃取分，助勇士重居上風，波爾最後也挺身貢獻了連續三分冷線確保勝利。

柯瑞賽後也把自己表現歸功於教練調整，柯爾（Steve Kerr）日前的「12-6-12-6」時間分配收到效果，「這個調度方式給我更多時間探尋比賽節奏，更可以解讀戰術效果且保持侵略性」。

柯瑞續道：「讓隊上每個人參與進攻，但同時自己也要出擊造成對手傷害，我們需要在第3節展現這樣打法，這也幫助我們克服難關，找到能量。」教頭柯爾也補充：「我想這樣調度是柯瑞最自在的，隨著傷兵歸隊，我們會找到終結比賽的最佳陣容。」

數據上，波爾21分在隊上僅次柯瑞，他另還送出7助攻，此外湯普森（Klay Thompson）與庫明加（Jonathan Kuminga）則更添18分；金塊方面以約柯奇（Nikola Jokic）的23分、12籃板與9助攻為佳，但他三分8投盡墨且有5失誤略失水準。

柯瑞 勇士

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