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NBA／西蒙斯連灌籃都被噓 76人教頭：不談論穿便服的人

體育新聞組／綜合報導
西蒙斯重返前東家費城主場被噓爆。（美聯社）
西蒙斯重返前東家費城主場被噓爆。（美聯社）

和76人鬧翻、被交易至籃網的西蒙斯（Ben Simmons），10日隨隊重返老東家費城觀戰，不出所料76人球迷也以滿滿的噓聲迎接他，從踏出飯店到球場路途中，嘲諷聲從未間斷。

西蒙斯先前在76人大鬧一番，他的形象也在球迷心中大打折扣。 10日是他被交易至籃網後首度回到費城，一踏出飯店就有不少球迷在外圍堵、等著嗆爆他，甚至毫不留情開酸，「謝謝你讓我們得到哈登。」

到了球場內也飽受噓聲以待，賽前與隊友一起練投時，全場球迷不斷要他投籃、想看他出糗，並大喊他是「懦夫！」，而當他上演灌籃時球迷也整個噓爆並以震耳欲聾的歡呼聲，來朝諷先前他在76人不敢投籃。

被問到對於昔日隊上麻煩人物再次回到熟悉的場地有何感想，76人教頭瑞佛斯（Doc Rivers）以「不知道為何要談論一個穿便服的人」簡單作結畫下句點。

費城

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