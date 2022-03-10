NBA／黃蜂不敵綠衫軍 加賽資格恐不保

泰托姆（中）拿下44分，率塞爾蒂克擊敗黃蜂。（美聯社）

前場才被厄文 （Kyrie Irving）狂飆50分狙擊，黃蜂9日面對近況火熱的塞爾蒂克依然束手無策，後段一瀉千里，終場以101：115吞敗，低迷狀態也讓人憂心是否加賽資格不保，恐遭在後虎視眈眈的巫師超車。

黃蜂此役表現前三節算是可圈可點，一度克服上半場雙位數落後，第3節曾最近咬到只剩1分差，即便是該節還剩44.9秒時也只小輸3分。可惜收尾不甚理想，末節更擋不住泰托姆（Jayson Tatum），落後一舉來到21分，確定敗局。

數據上，泰托姆砍下44分，其中包含下半場28分，史馬特（Marcus Smart）繳12分、9助攻，威廉 斯（Robert Williams III）與霍福特（Al Horford）都各繳得分籃板雙十；黃蜂方面，華盛頓（P.J. Washington）與布里吉斯（Miles Bridges）分別繳17分已是最高。

泰托姆近來表現亮眼，他說，「當你進入到狀態後，籃框看起來就會變得更大一些。」日前他在本季第2度至少拿到50分，同時也是他生涯第4度破50分，追平「大鳥」柏德（Larry Bird）所保持的隊史紀錄。