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NBA／德羅展末節爆發 公牛逆轉活塞止5連敗

體育新聞組／綜合報導
德羅展（右）扮演救世主，帶領公牛演出逆轉秀。（Getty Images）
德羅展（右）扮演救世主，帶領公牛演出逆轉秀。（Getty Images）

近況不佳的公牛9日在底特律遭遇地主球隊強力挑戰，前三節打完仍處於7分落後劣勢，不過全聯盟第四節平均得分第2高的德羅展（DeMar DeRozan），再度扮演救世主角色，他在第四節狂砍16分，帶領公牛演出逆轉秀，以114：108勝出，結束近期5連敗。

德羅展全場25投12中，包括13罰12中，攻下36分8籃板4助攻2抄截，這是他本季第24次破30分，也是第17次至少拿到35分；拉文（Zach LaVine）得到25分5籃板，佛西維奇（Nikola Vucevic）回歸拿到21分6籃板。

活塞前三節在康寧漢（Cade Cunningham）帶領下，靠著6人得分雙位數的火力，加上團隊命中率逼近6成，取得領先優勢；然而第四節比賽，公牛繳出5成命中率，並且迫使活塞命中率跌到僅30%，德羅展和拉文聯手殺出一波17比2攻勢，一口氣翻轉戰局。

康寧漢拿下22分6助攻4籃板，連5場破20分，不過他在第四節一分未得；巴格利（Marvin Bagley III）10分6籃板，葛蘭特（Jerami Grant）和比伊（Saddiq Bey）各拿12分。替補的歐林尼克（Kelly Olynyk）、迪亞洛（Hamidou Diallo）、李（Saben Lee）也都有兩位數得分。

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