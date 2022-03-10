NBA／布克回歸發威 西區第一太陽痛宰東區龍頭熱火21分

布克（左）一回歸就12投7中高效率拿下23分9助攻8籃板2抄截2阻攻，率太陽輕取東區龍頭熱火。（路透）

因觸發健康安全協議被迫缺席4場比賽的布克（Devin Booker），在今天太陽與熱火的東西龍頭之爭中回歸，他出賽33分鐘，12投7中高效率拿下23分9助攻8籃板2抄截2阻攻，帶領太陽在主場以111：90痛宰熱火。

太陽取得2連勝，同時也截斷熱火近期3連勝。雙方當家指揮官保羅（Chris Paul）和巴特勒（Jimmy Butler）也都沒有出賽。

熱火上半場和太陽還打得難分難解，只落後2分，然而第三節戰況風雲變色，太陽發揮團隊戰力，以超過5成命中率打出34：19的差距，在三節打完後取得17分領先。雖然太陽末節命中率大幅滑落，但熱火進攻依然不見起色，一度輸到27分之多，也讓這場龍頭之爭早早畫下句點。

太陽全隊6人得分雙位數，布里吉斯（Mikal Bridges）得到21分9籃板3助攻，艾頓（Deandre Ayton）19分10籃板，佩恩11分10助攻4籃板，克勞德（Jae Crowder）11分5籃板，麥基（JaVale McGee）11分15籃板。

太陽不僅把熱火團隊命中率壓在4成以內，籃板球更取得55：38的明顯優勢，同時在二波進攻方面也是14：4的領先。

熱火陣中以羅賓森（Duncan Robinson）的22分為最高，他命中6記三分球；阿德巴約（Bam Adebayo）和赫洛（Tyler Herro）各拿17分，羅瑞（Kyle Lowry）5分10助攻5籃板。