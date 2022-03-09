我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

每月發300元加油券？經濟學家籲政府給補助抗通膨

NBA／林書豪心目中歷史前5人有姚明 中媒酸：場面話？

體育新聞組／綜合報導
林書豪（左）分享心目中的NBA前5人，其中也提及當年在尼克「親手」感受到詹姆斯（右）過人的身體素質。（Getty Images）
林書豪（左）分享心目中的NBA前5人，其中也提及當年在尼克「親手」感受到詹姆斯（右）過人的身體素質。（Getty Images）

林書豪分享心目中的NBA前5人。圖為他效力紐約尼克資料照片。（Getty Ima...
林書豪分享心目中的NBA前5人。圖為他效力紐約尼克資料照片。（Getty Images）

NBA名將眾多，但偏偏實際上場就只能擺5人，那麼聯盟歷史前5到底該是誰呢？林書豪給出自己的答案，依序是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、姚明、柯瑞（Stephen Curry）和歐尼爾（Shaquille O'Neal），其中姚明的答案被中國媒體認為「太牽強了」。

林書豪也說明選出這5人的原因，他說：「第一肯定是喬丹，我覺得他是GOAT（Greatest of All Time，史上最偉大球員）。」第二名詹姆斯，林書豪表示：「有一次我在尼克隊，他在熱火的時候，他上籃我要去蓋他，然後沒蓋到，可是我打到他的手掌，我就覺得從來沒看過一個人這裡（手掌）有那麼厚的肌肉，我覺得他的身體素質太誇張了。」

林書豪說明再來選擇姚明的原因，「對我來說，非常鼓勵我，可以看到一個黃皮膚的人在NBA打得這麼好。」第四是柯瑞，林書豪說：「他的三分球實在太準了，不但是一個非常好的球員，也是一個非常好的人，他把以前的打法全都改變了。」第五位則是歐尼爾，「我覺得聯盟中沒有任何一個人可以單防他。」

不過，林書豪將姚明排進前5，而且還是第3名引發討論，影片下方有網友寫道：「有一說一，姚明在NBA打出的名堂，真夠不著NBA歷史前五。」《新浪體育》也表示：「到底是真心話還是場面話呢？說實話，大家心裡也清楚，姚明想要排進NBA歷史前五，那肯定是有些牽強的。」

報導分析姚明排不進NBA前五的原因：「如果姚明保持健康，並在NBA拿到一、兩個總冠軍的話，那他可能會進入前五的討論中，但姚明的職業生涯太短暫了，季後賽成績也不算太好，從客觀上來講，要進入歷史前五還排在第三，是有些牽強的。」

姚明生涯在NBA出賽8季，例行賽場均成績19分、9.2籃板、1.6助攻、1.9阻攻、投籃命中率52.4％；他4度隨火箭隊打進季後賽，共出賽28場，19.8分、9.3籃板、1助攻、1.5阻攻，投籃命中率51.9％。

NBA 林書豪 喬丹

上一則

MLB／勞資僵局露曙光 大聯盟在豪華稅門檻等3議題讓步

延伸閱讀

CBA／林書豪又「0來瘋」 中媒：已被邊緣、下季難續留

CBA／林書豪又「0來瘋」 中媒：已被邊緣、下季難續留
林書豪愈打愈退步？CBA第3階段平均得分僅剩10分

林書豪愈打愈退步？CBA第3階段平均得分僅剩10分
NBA／球評：柯瑞已取代詹皇 成NBA門面

NBA／球評：柯瑞已取代詹皇 成NBA門面
林來瘋「當時太年輕…」 林書豪：後悔沒替亞裔發聲

林來瘋「當時太年輕…」 林書豪：後悔沒替亞裔發聲

熱門新聞

谷愛凌婦女節在微博發文。(取材自微博)

谷愛凌大秀6塊肌 鼓勵女性「自信定義美」

2022-03-08 03:37
老虎伍茲在PGA首屆「球星影響力計畫」拔得頭籌，將可領走800萬美元獎金。(美聯社)

一場比賽也沒打 老虎伍茲仍爽領PGA獎金800萬美元

2022-03-02 19:41
效力北京首鋼隊的林書豪6日在比賽中受傷倒地。(新華社)

CBA／林書豪又「0來瘋」 中媒：已被邊緣、下季難續留

2022-03-08 22:48
中國選手孫楊。(中新社)

游泳／孫楊禁藥疑雲 最終上訴駁回 趕上2024奧運復出

2022-03-05 09:03
俄羅斯體操選手庫利亞克上頒獎台時，胸前貼上「Z」字戰爭標誌，引發公憤。（取材自推特）

體操／公開挺發動戰爭 俄羅斯小將胸前「Z」字惹怒全球

2022-03-07 08:52
在俄羅斯侵略烏克蘭之際，英超豪門切爾西俄國老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich，圖）今天證實，他將賣掉切爾西，出售淨收益將捐給烏克蘭戰爭受害者。美聯社

普亭侵略烏克蘭掀反彈 俄富豪將賣掉英超切爾西

2022-03-02 16:15

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶
韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案