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NBA／勇士找「灌籃大帝」的他獻驚喜 湯普森喊夢想成真

記者陳元廷／綜合報導
在電影《灌籃大帝》中扮相一炮而紅的影星威爾法洛(左)現身勇士主場，讓該電影鐵粉湯普森很興奮。（美聯社）
在電影《灌籃大帝》中扮相一炮而紅的影星威爾法洛(左)現身勇士主場，讓該電影鐵粉湯普森很興奮。（美聯社）

過去曾在萬聖節以威爾法洛（Will Ferrell）在電影《灌籃大帝》中扮相一炮而紅，湯普森（Klay Thompson）曾毫不諱言提及這是自己非常喜愛的角色，而威爾法洛8日竟以劇中人物全套造型現身勇士賽前，讓湯普森又驚又喜。

威爾法洛也與湯普森和柯瑞（Stephen Curry）一起賽前投籃熱身，因傷缺陣的格林（Draymond Green）也在旁拿起手機錄影，且一再因眼前令人發噱的畫面笑出聲來。此外湯普森過去曾預告，自己本季戴頭帶就是致敬威爾法洛電影角色。

而勇士終場以112：97輕取快艇終結五連敗，柯瑞談到賽前趣事就說：「這很歡樂，我也很高興看到我們藉此獲得了能量。我其實有些意外威爾法洛投籃姿勢挺不錯的，投出的球的輪轉很棒，他也帶來無限能量，雖然我不知道他是怎麼辦到。」

湯普森則透露：「當我復健時如果遇到低潮，我會把那部電影放來看讓自己笑一笑，所以我很感激有這電影存在，他今天來也讓我夢想成真。」至於威爾法洛無預警現身其實背後是教頭柯爾（Steve Kerr）跟球團祕密計畫給湯普森帶來驚喜。

「我們跟他交換了幾封電子郵件然後計畫了這事，他其實是湯普森大粉絲，也知道湯普森多愛扮他電影中角色。現在正好遇到賽季困境，我想是時候讓大夥輕鬆笑一下。威爾法洛人很好也很幽默，他來讓大家都笑開懷」，柯爾賽後解釋說。

電影 勇士 柯瑞

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