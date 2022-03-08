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和體操好手李蘇妮是校友 NBA前球星巴克利不敢玩跳馬

聯合新聞網／綜合報導
東京奧運體操女子個人全能金牌得主、美國亞裔選手、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(路透資料照片)
東京奧運體操女子個人全能金牌得主、美國亞裔選手、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(路透資料照片)

東京奧運體操女子個人全能金牌得主、美國亞裔選手、苗族少女李蘇妮（Sunisa Lee）近日上前NBA球星、毒舌球評巴克利（Charles Barkley）的節目，兩人大談巴克利站上體操競技場的可能性。李蘇妮除了是一名專業體操選手，私底下也是籃球愛好者，之前就有到現場觀看賽事並和巴克利合照過，剛好兩人也是校友，而這次巴克利邀請她來參加「The Steam Room」播客節目。

前NBA球星、現為球評的巴克利。(影片截圖)
前NBA球星、現為球評的巴克利。(影片截圖)

主持人強森（Ernie Johnson）問李蘇妮如果讓巴克利走平衡木他有辦法不摔倒嗎？而李蘇妮相當給巴克利面子，認為他絕對有能力駕馭平衡木，接著強森又追問「那跳馬呢？」沒想到巴克利直接打斷這個對話，表示「我才不要做跳馬項目，那個不安全」、「李蘇妮覺得很好玩那是因為她是專業的。」

NBA 東京奧運 亞裔

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