NBA／約柯奇再轟大三元 金塊送勇士5連敗

約柯奇（中）全場17投12中。（美聯社）

勇士 7日飛往丹佛，雖然新秀穆迪（Moses Moody）和波爾（Jordan Poole）都各拿超過30分，但力拚四節的勇士仍舊以124：131不敵金塊，苦吞5連敗，且在最近11戰中輸了9場之多。

勇士7考量到隔天要回到自家背靠背作戰對快艇 ，包括柯瑞 （Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、維金斯（Andrew Wiggins）、波特（Otto Porter Jr.）等主力都未出賽。

昨天才上演46分大三元的約柯奇（Nikola Jokic），今天持續他的主宰力，全場17投12中，又飆出32分15籃板13助攻的大三元。根據統計，這是約柯奇本季第18次大三元，生涯累積75次。

金塊團隊繳出54.8%的命中率，6人得分雙位數，相較於勇士陷入連敗泥淖，金塊近期取得3連勝，且13場比賽贏得11勝。

莫里斯（Monte Morris）拿到18分7助攻5籃板，格林（Jeff Green）18分，里德（Davon Reed）17分，小瑞佛斯（Austin Rivers）15分4助攻3抄截，卡森斯（DeMarcus Cousins）13分6籃板3助攻。