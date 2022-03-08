NBA／4節「12-6-12-6」分配…勇士調柯瑞上場時間

柯瑞（右）的上場模式將改回曾經四節「12-6-12-6」的時間分配。（美聯社）

2月至今的勇士 可說是面臨到本季最嚴酷的考驗，橫跨中間的全明星賽，在最近10場比賽中吞下8敗，如何調整並等待傷兵回歸成了勇士重振雄風的關鍵。

受訪時，總教練柯爾（Steve Kerr）談到將會調整柯瑞 （Stephen Curry）的上下場模式，改回曾經四節「12-6-12-6」的時間分配。

柯爾透露在湖人 一戰中，球隊就已經針對柯瑞的上場做出類似的調整。柯瑞該場比賽首節打滿12分鐘，第二節5分58秒，第三節上場9分21秒，第四節則是打了8分53秒。

「這不會是很精確的12分鐘、6分鐘、12分鐘、6分鐘，但他在上下半場各只會有一段休息時間，而非2次，這樣的模式會讓我們更容易將他的上場時間控制在36分鐘左右。」柯爾說。

「我們最近有些比賽常不得不讓他打滿第四節，有些是他已經到了休息時間，但我們處於落後局面，所以沒辦法讓他休息。」

柯瑞在先前一段時間的出賽狀況比較零碎，每一節中間他都會被換下場休息，勇士顯然希望透過重新改變，讓柯瑞更好去找到狀態。

本季柯瑞場均出賽時間達到34.8分鐘，是2013-14年以來最高的一季，也略高於上個賽季34.2分鐘，不過其投籃命中率和三分命中率都下滑不少。