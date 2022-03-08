NBA／哈登回歸 安比德飆43分橫掃公牛

安比德聯手哈登，76人也重新啟動勝利方程式。（Getty Images）

前一場作客面對熱火，在哈登（James Harden）缺席的情況下，76人拿到本季最低82分，慘遭修理中斷5連勝。7日回到主場迎戰公牛，哈登宣告復出，76人也重新啟動勝利方程式。

來源：聯合影音網

安比德（Joel Embiid）大開殺戒，如入無人之境，全場27投15中，包括16罰12中，狂轟43分14籃板3阻攻2抄截2助攻，這是他本季第10次破40分；至於哈登雖然15投僅5中，仍貢獻16分14助攻8籃板，兩人聯手帶領76人以121：106擊敗公牛，賽季4戰橫掃對手。

馬克西（Tyrese Maxey）得到17分，尼恩（Georges Niang）14分，賽布爾（Matisse Thybulle）12分。

佛西維奇（Nikola Vucevic）因傷缺席，不過靠著德羅展（DeMar DeRozan）獨拿15分，公牛上半場仍咬住比分，落後對手6分；第三節安比德火力全開，單節10投7中飆進19分，幫助球隊一度拉開17分差。維持10分上下差距的76人在第四節又發動猛攻，雖然拉文（Zach LaVine）持續搶分試圖追近，但公牛仍是無力回天。

公牛本季面對熱火、76人和公鹿等東區三強，已經吞下9連敗。

拉文得到24分8籃板5助攻，德羅展23分11籃板8助攻；懷特（Coby White）替補上場貢獻19分，多森姆（Ayo Dosunmu）11分4助攻3籃板2抄截，湯普森（Tristan Thompson）扛先發中鋒得到13分9籃板。