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NBA／米道頓+哈勒戴砍68分 公鹿射太陽

體育新聞組／綜合報導
米道頓（左）狂飆44分，這是他生涯第5次單場破40分。（路透）
米道頓（左）狂飆44分，這是他生涯第5次單場破40分。（路透）

去年總冠軍賽期間，太陽除了要面對安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的肆虐外，米道頓（Khris Middleton）和哈勒戴（Jrue Holiday）在攻守兩端的適時發揮也是奪冠的重要關鍵因素。

來源：聯合影音網

公鹿和太陽進行本季第2次交手，在沒有保羅（Chris Paul）和布克（Devin Booker）壓陣的情況下，米道頓和哈勒戴聯手出擊合砍68分，其中33分集中在第四節，幫助公鹿單節轟41分甩開對手，最終以132：122拿下勝利。

公鹿取得4連勝，與東區第2的76人已無勝差，但勝率仍小輸一些，排名競爭可謂白熱化。

米道頓全場27投16中狂飆44分8籃板5助攻，這是他生涯第5次單場破40分，也是生涯第2高；哈勒戴13投7中貢獻24分9助攻4抄截，安戴托昆波遭受犯規麻煩，得到19分13籃板6助攻3阻攻，伊巴卡（Serge Ibaka）14分10籃板。

「米道頓和哈勒戴打得極具侵略性，他們在第四節掌控攻守兩端。」安戴托昆波說。

本季雙方首次交手，公鹿在鳳凰城慘輸24分之多，這次對決儘管對方少了兩大主力，但公鹿仍打得不輕鬆。對於這樣的勝利，哈勒戴坦言球隊喜歡如此膠著的對戰狀態。「他們是非常出色的球隊，特別是在那樣的時刻，我們明白想要贏球需要做些什麼。」哈勒戴說。

艾頓（Deandre Ayton）19投14中攻下本季個人新高30分，另外還有8籃板2助攻；佩恩（Cameron Payne）23分8助攻，克勞德（Jae Crowder）19分7助攻5籃板，沙米特（Landry Shamet）17分，布里吉斯（Mikal Bridges）14分6助攻。

太陽在比賽剩下3分鐘時靠著克勞德的三分球取得1分領先，但到比賽結束時，球隊僅得到1分，公鹿以一波10比1攻勢終結對手。

「我們真的很想贏得這場勝利，但我對我們比賽最後收尾的方式感到失望。」克勞德說。

哈勒戴（右）貢獻24分，和米道頓同為兩大功臣。（路透）
哈勒戴（右）貢獻24分，和米道頓同為兩大功臣。（路透）

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