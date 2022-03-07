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NBA／泰托姆轟54分 綠衫軍擊退籃網雙星

體育新聞組／綜合報導
泰托姆狂轟生涯次高54分。（Getty Image）
泰托姆狂轟生涯次高54分。（Getty Image）

面對籃網雙星合體，泰托姆（Jayson Tatum）全場30投16中包括三分球15投8中、17罰14中，狂轟生涯次高54分，帶領塞爾蒂克在歷經苦戰後以126：120擊退籃網。綠衫軍贏得3連勝的同時，也迫使籃網吞下4連敗。

來源：聯合影音網

這是泰托姆本季第2度至少拿到50分，同時也是他生涯第4度破50分，追平「大鳥」柏德（Larry Bird）所保持的隊史紀錄。「當你進入到狀態後，籃框看起來就會變得更大一些。」泰托姆說。

終場前3分14秒時，小柯瑞（Seth Curry）命中三分球，讓籃網取得1分超前，但泰托姆隨後連投帶罰獨拿6分，加上史馬特（Marcus Smart）的適時得分，布朗（Jaylen Brown）也補上5分，塞爾蒂克掌握8分領先優勢，進而收下比賽。

「今晚我身邊這個傢伙簡直無法阻擋。」布朗賽後稱讚泰托姆的飆分秀。布朗此役攻下21分5助攻4籃板3抄截，史馬特14恩9助攻，霍福特（Al Horford）13分7籃板4助攻，威廉斯（Robert Williams III）10分8籃板5阻攻2抄截。

杜蘭特雖然奮力拿下37分8助攻6籃板2阻攻，但出現7次失誤，第四節最後兩度嘗試三分球追分皆失手，這也讓杜蘭特生涯25000分的里程碑留下遺憾。

隔了許久才出賽的厄文（Kyrie Irving）18投8中，拿到19分6助攻4籃板3抄截，回到波士頓的他，難以避免遭受到滿場噓聲伺候。「我知道我只要回來就會得到這種待遇，逃不掉的。不過這也是很有趣的事情。」厄文說。

布朗（Bruce Brown）獲得16分6籃板5助攻，艾德里奇（LaMarcus Aldridge）14分。籃網在最近20場比賽吞下14敗，如今勝率已經低於5成，和第10名的老鷹之間已無勝差。

泰托姆狂轟生涯次高54分。（Getty Image）
泰托姆狂轟生涯次高54分。（Getty Image）

厄文 柯瑞 威廉

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