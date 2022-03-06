NBA／芬尼史密斯倒數3.3秒三分彈 獨行俠擒國王

芬尼史密斯在最後3.3秒轟進致命三分球。（美聯社）

唐西奇（Luka Doncic）因左腳趾傷勢沒有出賽，但獨行俠仍在一度落後19分的情況下，於下半場演出大逆轉，最後更靠著芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）剩下3.3秒轟進致命三分球，以114：113氣走國王。

這場比賽是丁威迪（Spencer Dinwiddie）交易過後首度先發上陣，全場22投11中包括13罰12中，狂轟賽季新高36分，外加7助攻，其中他在下半場獨拿21分；致勝功臣芬尼史密斯得到17分6籃板2抄截，14分出現在下半場。

布朗森（Jalen Brunson）得到23分6助攻，格林（Josh Green）12分12籃板，布拉克（Reggie Bullock）11分。

獨行俠取得4連勝，在最近12場比賽取得10勝，穩住西區第5名席次，且距離前面的爵士僅有1場勝差。

去年12月30日的交手中，國王的梅圖（Chimezie Metu）就在底線飆進逆轉絕殺三分球，如今獨行俠則是「以彼之道還施彼身」。本季雙方3度對決，獨行俠取得3勝1敗的優勢。

「這球幾乎跟我們之前擊敗他們的那個戰術一樣。」國王主帥簡崔（Alvin Gentry）說。

福克斯（De'Aaron Fox）火力全開，31投18中轟進44分，追平生涯得分紀錄；沙波尼斯（Domantas Sabonis）15分10籃板6助攻。