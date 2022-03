NBA首位非裔女性經紀人 她還是籃網厄文繼母

《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)報導,籃網球星厄文 (Kyrie Irving)將聘請雪特莉雅(Shetellia)任經紀人,她也唯一代表現役NBA 球員的黑人 女性。

雪特莉雅也還有另一個身分是厄文繼母,生母伊莉莎白(Elizabeth)於1996年也就是厄文年僅4歲就過世,雪特莉雅是2004年與厄文父親爵德瑞(Drederick)結婚。

根據《ESPN》記者史比爾斯(Marc J. Spears)在1年前報導,NBA目前共有3位女性經紀人,其中霍茲(Jessica Holtz)與莰特(Danielle Cantor)是白人,而路易茲(Erika Ruiz)為拉丁裔。

Congrats to Shetellia Riley Irving As Kyrie Irving Agent she is The First Black Woman Representing an NBA Player 🙏🏾💯🖤🤍🖤 #NetsWorld pic.twitter.com/NAuK5LMhJR