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NBA／沒被列「最佳得分手」討論 詹姆斯：我很氣

體育新聞組／綜合報導
湖人一哥詹姆斯不滿外界談論最佳得分手時，鮮少提及到他。(歐新社)
湖人一哥詹姆斯不滿外界談論最佳得分手時，鮮少提及到他。(歐新社)

湖人一哥詹姆斯（LeBron James），雖然生涯例行賽加上季後賽總得分累計44295分，，正式超越傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），登基歷史總得分王(例行賽+季後賽)。但對於自己在最佳得分手未被納入討論，詹皇坦言很不是滋味。

詹姆斯近日出席脫口秀節目《The Shop：Uninterrupted》談到自己雖非天生得分手，「但想讓隊友一起融入比賽，我喜歡看到球員因為我的傳球而得分。我一向都是這樣的人。」

然而當外界談論最佳得分手時，卻鮮少提及到他。詹皇不滿表示，「當他們提到史上最佳得分手時，從來不說我的名字，這讓我非常生氣，他們甚至從未把我的名字放進去。」詹皇目前生涯例行賽累積36664分，位居NBA史上第3，僅次於「天勾」賈霸38387分、和「郵差」馬龍（Karl Malone)36928分。

另外詹姆斯在節目上透露，會在比賽前尋找「黑粉」以保持場上動力，「我會在球場上環顧四周，尋找一個討厭我的人，我只需要從他們之中找到一個當作目標就好。當我找到這個「黑粉」，我反倒有了動力，準備要在場上大展身手了。」

季後賽 湖人 NBA

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