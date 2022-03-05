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NBA／看好唐西奇當控球中鋒 基德：他都碰到天花板了

體育新聞組／綜合報導
獨行俠主帥基德看好唐西奇能勝任「控球中鋒」位置。(美聯社)
獨行俠主帥基德看好唐西奇能勝任「控球中鋒」位置。(美聯社)

唐西奇（Luka Doncic）近期表現出色，2月以場均34.7分、10.3籃板和8.8助攻表現率隊拿下7勝，獲得西區單月最佳球員。3日也攻下41分外加9助攻、10籃板準大三元，帶領獨行俠擊退勇士拿下3連勝。不過教頭基德（Jason Kidd）對他寄予厚望，認為他有能力扛下中鋒位置、轉化進攻模式。

開季一度因身材走鐘，導致表現下滑的唐西奇近期找回火熱身手。據《StatMuse》2月統計，他是自1980年以來首位單月場均繳出30分、10籃板和8助攻，且三分命中率達到4成的球員。唐西奇先前也表示自己狀態有愈來愈好的趨勢：「和季初身體狀況相比，我覺得自己現在更能跳了。」

不過獨行俠主帥基德仍希望這名籃球金童能更上一層樓，「若改打小球陣容，我希望能把他安排在中鋒的位置。」當談到身高201公分的唐西奇要如何保護籃框，主帥幽默回應，「你最近沒看他跳嗎？他都摸到球場天花板了」！他指的是唐西奇日前隔扣7呎長人哈沃德(Dwight Howard)讓外界驚呼的畫面。

近期發揮高水準表現的唐西奇認為教頭基德功不可沒，「基德是史上最佳傳球手之一，他給我很多建議、幫助，尤其是在傳球方面。他全場的視野令人料想不到，這就是防守能成功的原因。」

而對於外界認為他2月份表現都比較傑出，唐西奇也打趣回應「也許是因為我的生日在二月（2月28日），我也不知道。」

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