我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

NBA／湖人遭快艇橫掃 衛斯特布魯克不滿被指戰犯開砲

體育新聞組／綜合報導
快艇隊傑克森（前）率隊擊敗湖人隊，樂不可支。（歐新社）
快艇隊傑克森（前）率隊擊敗湖人隊，樂不可支。（歐新社）

湖人快艇隊3日進行本季第4度的洛城大戰，快艇在雙星喬治（Paul George）與雷納德（Kawhi Leonard）都缺陣的情況下，靠著後衛傑克森（Reggie Jackson）攻下個人賽季新高的36分，其中12分集中在第四節領軍下，以132：111收下5連勝，本季4場洛城大戰橫掃湖人。

飽受傷病所苦的快艇，儘管球隊前三號得分手喬治、雷納德與今年交易大限前才加盟的鮑威爾都缺陣，但近7場比賽卻拿下6勝。這場比賽碰上詹姆斯（LeBron James）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook)領軍的湖人，儘管在上半場打完僅有3分領先，但快艇在第三節拉出一波40：18的攻勢奠定勝基。

快艇在贏下這場比賽後，不僅拿下對戰湖人7連勝，排名西區第8名的他們也將與第9名的湖人勝差拉大到6.5場，且還有機會衝入前6名，避免參加附加賽。

談到球隊在三主力缺陣的情況下仍能贏球，快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）說：「當我們失去喬治時，真的很掙扎，因為過去我們的進攻都圍繞在他與雷納德，但當我們新的輪替陣容固定後，我們的球員很快就能接受並適應它，這就是我們想要建立的團隊與文化。」

而湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）在被問到是否考慮讓衛斯特布魯克從板凳出發時，也表示球隊已經討論一切可能性，「我們在尋找解決方式上是不遺餘力的，但還沒有成型，我們也沒有放棄，這不是我們做不到，只是還沒有找到。」湖人4連敗，附加賽資格岌岌可危。

湖人季初重磅打造「三巨頭」組合，整體表現卻不盡人意。外界也普遍認為交易來的衛斯特布魯克是罪魁禍首。連續吞敗也讓衛少沉不住氣，在賽後開砲記者，「俠客」歐尼爾(Shaquille O'neal)對於這一連串脫序言論，也氣得直搖頭。

向來不諱言的名人堂球星巴克利（Charles Barkley)，過去在《TNT Sports》節目也以毒舌球評聞名。這回在《Inside the NBA》節目，他則拒絕講出本季打得低潮「湖人」兩個字，而是用「來自南加州的球隊」來取代，狠酸戰績欠佳的湖人。巴克利表明不願說出「湖人」兩字，並表示除非他們贏一場季後賽，否則將不會再提那兩個字。 

湖人 快艇 星巴克

上一則

NCAA／K教練謝幕賽 票價3450元起跳 比超級盃還貴

下一則

MLB／薛則轟豪華稅 牽制球隊砸錢補強 形同薪資上限

延伸閱讀

德州檢察長共和黨初選 布希家族續川普鬥爭

德州檢察長共和黨初選 布希家族續川普鬥爭
NBA／半場狂轟8記三分球 柯瑞創全明星賽新紀錄

NBA／半場狂轟8記三分球 柯瑞創全明星賽新紀錄
NBA／再嗆教練？談本季首缺賽 衛少稱不習慣久坐板凳

NBA／再嗆教練？談本季首缺賽 衛少稱不習慣久坐板凳
NBA／傑克森致勝拋投立功 快艇撞翻湖人反撲氣勢

NBA／傑克森致勝拋投立功 快艇撞翻湖人反撲氣勢

熱門新聞

前冬奧花式滑冰金牌金妍兒。 美聯社

冬奧／30歲阿姨跟15歲女孩計較？金妍兒遭俄國網暴

2022-02-18 19:31
老虎伍茲在PGA首屆「球星影響力計畫」拔得頭籌，將可領走800萬美元獎金。(美聯社)

一場比賽也沒打 老虎伍茲仍爽領PGA獎金800萬美元

2022-03-02 19:41
18歲的谷愛凌首征冬奧連奪2金1銀，但因未明言會否四年後繼續代表中國隊，一度受網民非議。(取材自微博)

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

2022-02-23 18:48
在俄羅斯侵略烏克蘭之際，英超豪門切爾西俄國老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich，圖）今天證實，他將賣掉切爾西，出售淨收益將捐給烏克蘭戰爭受害者。美聯社

普亭侵略烏克蘭掀反彈 俄富豪將賣掉英超切爾西

2022-03-02 16:15
烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡接受外媒專訪道盡戰爭的殘酷。（路透）

烏克蘭網球女將 淚別父母偕妹逃亡 泣問：這是真的還是電影

2022-02-26 23:37
烏克蘭男籃球員球員普斯托佛伊在賽前得知家鄉正遭受砲火攻擊，強忍淚水上場比賽。（歐新社）

烏克蘭男籃飛西班牙比賽 得知家鄉遭轟炸「淚灑球場」

2022-02-26 08:33

超人氣

更多 >
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭
喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺
控制烏克蘭 普亭無意休戰…馬克宏悲觀：最糟的還沒來

控制烏克蘭 普亭無意休戰…馬克宏悲觀：最糟的還沒來

開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊

開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊