NBA／湖人遭快艇橫掃 衛斯特布魯克不滿被指戰犯開砲

快艇隊傑克森（前）率隊擊敗湖人隊，樂不可支。（歐新社）

湖人 與快艇 隊3日進行本季第4度的洛城大戰，快艇在雙星喬治（Paul George）與雷納德（Kawhi Leonard）都缺陣的情況下，靠著後衛傑克森（Reggie Jackson）攻下個人賽季新高的36分，其中12分集中在第四節領軍下，以132：111收下5連勝，本季4場洛城大戰橫掃湖人。

飽受傷病所苦的快艇，儘管球隊前三號得分手喬治、雷納德與今年交易大限前才加盟的鮑威爾都缺陣，但近7場比賽卻拿下6勝。這場比賽碰上詹姆斯（LeBron James）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook)領軍的湖人，儘管在上半場打完僅有3分領先，但快艇在第三節拉出一波40：18的攻勢奠定勝基。

快艇在贏下這場比賽後，不僅拿下對戰湖人7連勝，排名西區第8名的他們也將與第9名的湖人勝差拉大到6.5場，且還有機會衝入前6名，避免參加附加賽。

談到球隊在三主力缺陣的情況下仍能贏球，快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）說：「當我們失去喬治時，真的很掙扎，因為過去我們的進攻都圍繞在他與雷納德，但當我們新的輪替陣容固定後，我們的球員很快就能接受並適應它，這就是我們想要建立的團隊與文化。」

而湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）在被問到是否考慮讓衛斯特布魯克從板凳出發時，也表示球隊已經討論一切可能性，「我們在尋找解決方式上是不遺餘力的，但還沒有成型，我們也沒有放棄，這不是我們做不到，只是還沒有找到。」湖人4連敗，附加賽資格岌岌可危。

湖人季初重磅打造「三巨頭」組合，整體表現卻不盡人意。外界也普遍認為交易來的衛斯特布魯克是罪魁禍首。連續吞敗也讓衛少沉不住氣，在賽後開砲記者，「俠客」歐尼爾(Shaquille O'neal)對於這一連串脫序言論，也氣得直搖頭。

向來不諱言的名人堂球星巴克 利（Charles Barkley)，過去在《TNT Sports》節目也以毒舌球評聞名。這回在《Inside the NBA》節目，他則拒絕講出本季打得低潮「湖人」兩個字，而是用「來自南加州的球隊」來取代，狠酸戰績欠佳的湖人。巴克利表明不願說出「湖人」兩字，並表示除非他們贏一場季後賽，否則將不會再提那兩個字。