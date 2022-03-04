NBA／主場逆轉秀 哈登：費城像家

穿著76人隊球衣在主場出賽，哈登受到地主球迷熱烈歡迎。（美聯社）

轉戰76人隊後的首場主場賽事，「大鬍子」哈登（James Harden）在2日迎戰尼克隊的比賽中，繳出了26分、9籃板、9助攻的全能數據，帶隊以123：108收下勝利，賽後哈登也直言，本場比賽的表現，正是想把對76人球迷的愛完全展現出來。

在轉戰新東家的前兩戰都帶領球隊取勝後，哈登總算首度回到費城 出賽，從球員介紹就受到76人球迷的熱烈歡迎，讓哈登直言從開賽那刻就想要為球隊拿下勝利，「在球迷製造的狂熱氛圍下，我們從開賽就想用進攻拿下這場比賽，上半場我們打得並不好，但下半場展現了活力。」

76人儘管在上半場一度落後尼克達到16分，不過在哈登、安比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）領軍下，在下半場吹起反攻號角，並且在防守端成功壓制尼克，讓對手在第三節僅攻下19分，最終76人也以15分差距帶走勝利。

「我只是想要展現我的愛。」哈登在談到這場比賽的個人表現時說：「我認為你可以把我放在場上任何一個位置都沒有問題，我都能極快的適應。在這支球隊也沒有例外，我只是展現我所能做的並且試著做到最好，在各方面都想辦法成為最好的那個哈登。」

除了哈登外，安比德與馬克西也分別有27分、12籃板與25分演出，談到主場氛圍時，安比德說：「這感覺就像是季後賽 ，這些年來，我已經給予過費城球迷太多的讚美，不論比賽輸贏，他們總是會跟著我們挺過去。」

在賽前一小時，76人球場內就齊聚了不少穿著哈登球衣，甚至是戴上假鬍子的球迷在場邊等待哈登出場，對於球迷的盛情，哈登說：「我確實的感受到他們的愛，費城真的帶給我家的感覺。」