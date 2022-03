NBA／鵜鶘聲援烏克蘭 瓦藍邱納斯發起「全隊穿黃襪」

美國職籃NBA 紐奧良鵜鶘昨天全隊穿黃色襪子上場比賽,聲援正遭受俄羅斯攻擊的烏克蘭 ;中鋒瓦藍邱納斯(Jonas Valanciunas)呼籲世人關注:「無辜的人民正在喪命。」

鵜鶘隊昨天在主場對沙加緬度國王,在立陶宛籍球員瓦藍邱納斯的帶頭之下,全隊一起換上黃色襪子,搭配深藍色球衣,呼應烏克蘭國旗的藍黃配色,藉此表達對烏克蘭的支持,呼籲世人持續關注。

鵜鶘隊在推特(Twitter)貼出照片表達支持。瓦藍邱納斯在賽後記者會說:「我們希望吸引更多人關注。敵人還在那裡。無辜的人民正在喪命。雖然整個世界都在討論制裁、聲援與祈禱,但還有更多事情要做,因為戰爭還在進行當中。」

瓦藍邱納斯的家鄉立陶宛與白俄羅斯 相鄰,非常關心烏克蘭情勢,過去幾天經常與隊友分享最新消息。他說:「這7天真的很難過,每一次看著手機,知道到那邊發生的事情,真的很震撼。」

鵜鶘隊前鋒馬歇爾(Naji Marshall)和殷格拉姆(Brandon Ingram)都說,瓦藍邱納斯想要為烏克蘭人民做一點什麼,所以帶頭發起穿黃襪。殷格拉姆說:「他想要這麼做,我就是全力支持。」

鵜鶘隊總教練葛林(Willie Green)說:「球員這麼做是要喚起世人意識,瞭解這個世界上正在發生的事、表達他們(對烏克蘭)的支持……當你知道在那裡的人們正面臨艱難的處境,我們體認到自己有多幸福,還有這個舞台可以打籃球。」

俄羅斯上個星期入侵烏克蘭以來,這是NBA賽場上第二次有球員聯合表達反對戰爭。2月24日國王與丹佛金塊比賽,兩隊球員在賽前站成一排,手勾著手,沉默片刻以示抗議,為來自烏克蘭的國王隊中鋒藍恩(Alex Len)打氣。

After beating the Kings 125-95, the Pelicans could be confused for the best team out of the NBA All-Star break.



"It’s fun to play here right now ... Be the best version of ourselves and these last three games, it’s been happening." — Brandon Ingram https://t.co/IpVzFFQvIb pic.twitter.com/6mDR8eITO6