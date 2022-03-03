NBA／莫蘭特神奇壓哨球 觀看次數超4000萬破聯盟IG紀錄

灰熊隊球星莫蘭特（左）神奇壓哨球影片打破了NBA官方IG累計觀看的歷史紀錄。（路透）

灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）日前對上馬刺的比賽中轟下生涯新高的52分，還在上半場時間到點前投進超狂壓哨球，該影片目前在Instagram已超過4000萬觀看次數，打破了NBA 官方Instagram的歷史紀錄。

該場比賽莫蘭特30投22中，三分球4投全中，攻下個人單場新高的52分，成為灰熊隊史首位單場得分達50分的球員，也終於破除聯盟30支球隊中僅灰熊沒有人能單場得50分的魔咒。

此外，這場比賽莫蘭特還上演了驚人的壓哨球，亞當斯（Steven Adams）在第二節僅剩下不到一秒時從後場直接將球拋向前場底線附近，莫蘭特縱身一跳來個「空中接力」，置空時將球脫手，最後竟奇蹟似地進球了。

根據NBA提供的數據，官方社群媒體 上有關莫蘭特該場的影片已獲得超過8000萬的觀看次數，而莫蘭特神乎其技的壓哨球影片更在官方Instagram吸引至少4210萬觀看次數，打破聯盟Instagram有史以來的紀錄。

而據美國媒體《ClutchPoints》報導，若本季球員為單位，在NBA社群上創造最多觀看次數的是柯瑞（Stephen Curry）的6億7400萬次，其次是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的4億700萬次，第三名就是莫蘭特，觀看次數約為3億8500萬。