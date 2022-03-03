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NBA／葛蘭德復出砍33分無用 騎士仍遭黃蜂螫

體育新聞組／綜合報導
休兵兩星期後，葛蘭德（右）一復出就狂砍33分，然而騎士整場比賽卻遭黃蜂壓制，以98：119慘敗。（美聯社）
休兵兩星期後，葛蘭德（右）一復出就狂砍33分，然而騎士整場比賽卻遭黃蜂壓制，以98：119慘敗。（美聯社）

休兵兩星期後，葛蘭德（Darius Garland）2日一復出就狂砍33分，然而騎士整場比賽卻是遭受黃蜂無情壓制，最多輸到25分，呈現一面倒狀態。最終騎士便以98：119慘敗。

先前13戰吞下11敗的黃蜂總算迎來勝利，至於近況同樣不佳的騎士，6戰5敗，目前僅以些微勝率之差領先第6名的塞爾蒂克，但雙方之間已無勝差。

黃蜂陣中6人得分雙位數，洛齊爾（Terry Rozier）拿到29分7籃板7助攻，布里吉斯（Miles Bridges）15分7籃板6助攻，華盛頓（P.J. Washington）12分；烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）19分5助攻4籃板，哈瑞爾（Montrezl Harrell）11分9籃板。

甫和黃蜂簽下10天短約的湯瑪斯（Isaiah Thomas），上場14分鐘，11投4中得到10分5籃板3助攻。

騎士除了葛蘭德外，艾倫（Jarrett Allen）拿到18分11籃板2抄截，馬卡南（Lauri Markkanen）12分5籃板3助攻2抄截。

洛齊爾（右）拿到29分7籃板7助攻，助黃蜂痛宰騎士。（路透）
洛齊爾（右）拿到29分7籃板7助攻，助黃蜂痛宰騎士。（路透）

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