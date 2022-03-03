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NBA／和球迷起爭執 詹姆斯：那傢伙想教我打球

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯回應前一場比賽第三節與球迷的爭執事件。（歐新社）
詹姆斯回應前一場比賽第三節與球迷的爭執事件。（歐新社）

下半季勝場尚未開胡的湖人隊，1日遭到獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）在末節領軍逆轉，苦吞3連敗，過去21場比賽輸掉15場，領先西區第10名的鵜鶘僅剩2場勝差，恐失去參加附加賽的資格。

對於球隊近來陷入低潮，又與球迷爆發爭執，詹姆斯談到前一場比賽第三節與球迷的爭執事件，「如果你關注我的生涯，我一直都在和球迷起爭執，這並沒有什麼特別，無論是主場球迷還是對方球迷；我的意思是你想歡呼或是噓聲都沒關係，但那傢伙試圖要教我怎麼打球，這就是我對他的回應。」

詹姆斯也強調，不管湖人球迷如何對待他，他都會與球迷同在，「我與湖人球迷共進退，他們噓我、給我尖叫，我都與他們同在，不會被影響，我在這個聯盟打滾20年了，一點都不在乎噓聲或是歡呼，不管他們怎麼想，我們還是會怎麼做，因為我們在同一條船上。」

談到球隊近來的低潮，詹姆斯強調並不擔心，「我們還有很多比賽要打，直到你把我踩在地上、砍下我的頭、或是把我埋在12呎深之前，我們都還有機會。這就是我們的信心，我們會拿出更好的表現並贏得比賽，只要還有比賽要打，我們就還有機會。」

此外，勇士隊1日面對灰狼隊失分是本季新高，更吞下近4戰的第3敗。教頭柯爾（Steve Kerr）提到，先前雖輸給金塊隊和獨行俠隊，但落敗狀況和本場完全不同，感覺球員少了凝聚力和鬥志，他說：「這是我第一次感覺我們的溝通脫節。」

「這不只是有形的事情，也可以感受到一種能量，一種集體精神，而我今晚並沒感覺到這樣的力量或精神。」柯爾說，這些都會是自己接續去注意的部分。

湖人 勇士

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